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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عيار 24 يسجل 897 جنيهًا.. أسعار الذهب اليوم الأحد 12-9-2021

أسعار الذهب
أسعار الذهب

استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب في مصر، اليوم الأحد 12-9-2021.

 

أسعار الذهب بمصر:

سعر جرام الذهب عيار 18 يصل إلى 673 جنيها للجرام.

 

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 785 جنيهًا

 

سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 897 جنيهًا للجرام.

 

سعر الجنيه الذهب يسجل 6256 جنيها.

 

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.


وينظر المستثمرون إلى الذهب كاستثمار آمن ومخزن للقيمة، خاصة فى أوقات الاضطرابات، والتى دائما ما تتبعها حالات من التذبذب فى سعره، وهناك عدة أسباب تدفع بالذهب للهبوط أو الارتفاع.

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