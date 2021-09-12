النمسا تشيد بدور السعودية في المنطقة وتدعو إيران للعودة لمفاوضات فيينا النووية

أثنى وزير خارجية النمسا، الكسندر شالينبرج، اليوم الأحد، على دور السعودية الإيجابي في المنطقة، داعيا في الوقت ذاته إيران إلى العودة لمفاوضات فيينا لاستعادة الاتفاق النووي.

وقال شالينبيرج في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السعودي، فيصل بن فرحان: "إن السعودية لها دور مهم في أمن واستقرار المنطقة، ونرحب بمبادرتها لإيجاد حل للأزمة اليمنية".

وأضاف "نحن نشجع عمليات التطوير التي تشهدها السعودية وندين بشدة استهداف أمنها بالصواريخ الباليستية".

وفيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، قال وزير خارجية النمسا: "نحن لا نريد إيران بقنبلة نووية ووجود المفاوضات أفضل من عدم وجودها".

وأعرب شالينبرج عن أمله في استئناف مفاوضات فيينا النووية مع إيران، داعيا الأخيرة للعودة إلى المفاوضات لاستعادة الاتفاق النووي.

وقال شالينبرج: "نشعر بقلق فيما يتعلق بقصور إيران من تمكين عمليات التفتيش".

وأعلن رئيس وكالة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، في وقت سابق من اليوم، أن محادثاته مع رئيس الوكالة الدولية للطاقة النووية، رافائيل جروسي، كانت بناءة.

وقال إسلامي عقب محادثاته مع جروسي، إن الأخير سيزور إيران قريبا لمواصلة المحادثات ومناقشة موضوع استبدال شرائح كاميرات مراقبة المنشآت النووية وصيانتها.

ونقلت وكالة رويترز نقلا عن وكالة تسنيم الإيرانية، أن إيران ستسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بصيانة كاميرات المراقبة في المنشآت النووية بعد محادثات مع جروسي.