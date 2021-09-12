عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

النمسا تشيد بدور السعودية في المنطقة وتدعو إيران للعودة لمفاوضات فيينا النووية

الكسندر شالينبرج
الكسندر شالينبرج

أثنى وزير خارجية النمسا، الكسندر شالينبرج، اليوم الأحد، على دور السعودية الإيجابي في المنطقة، داعيا في الوقت ذاته إيران إلى العودة لمفاوضات فيينا لاستعادة الاتفاق النووي.

وقال شالينبيرج في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السعودي، فيصل بن فرحان: "إن السعودية لها دور مهم في أمن واستقرار المنطقة، ونرحب بمبادرتها لإيجاد حل للأزمة اليمنية".

وأضاف "نحن نشجع عمليات التطوير التي تشهدها السعودية وندين بشدة استهداف أمنها بالصواريخ الباليستية".

وفيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، قال وزير خارجية النمسا: "نحن لا نريد إيران بقنبلة نووية ووجود المفاوضات أفضل من عدم وجودها".

وأعرب شالينبرج عن أمله في استئناف مفاوضات فيينا النووية مع إيران، داعيا الأخيرة للعودة إلى المفاوضات لاستعادة الاتفاق النووي.

وقال شالينبرج: "نشعر بقلق فيما يتعلق بقصور إيران من تمكين عمليات التفتيش".

إيران تسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بصيانة كاميرات المراقبة في مواقع نووية

نعرف كيف نواجهها.. إسرائيل: إيران وصلت إلى مرحلة متقدمة من برنامجها النووي

وأعلن رئيس وكالة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، في وقت سابق من اليوم، أن محادثاته مع رئيس الوكالة الدولية للطاقة النووية، رافائيل جروسي، كانت بناءة.

وقال إسلامي عقب محادثاته مع جروسي، إن الأخير سيزور إيران قريبا لمواصلة المحادثات ومناقشة موضوع استبدال شرائح كاميرات مراقبة المنشآت النووية وصيانتها.

ونقلت وكالة رويترز نقلا عن وكالة تسنيم الإيرانية، أن إيران ستسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بصيانة كاميرات المراقبة في المنشآت النووية بعد محادثات مع جروسي.

النمسا السعودية ايران مفاوضات فيينا الاتفاق النووي المنطقة اليمن

ترشيحاتنا

مشيدا بجهود السيسي.. الجروان: مصر سباقة في النهوض بـ حقوق الإنسان

النمسا تشيد بدور السعودية في المنطقة وتدعو إيران للعودة لمفاوضات فيينا النووية

وزيرة التجارة تتوجه إلى الإمارات لمتابعة استعدادات الجناح المصرى المشارك بإكسبو دبى

جامعة الأزهر: تخصيص مليون و300 ألف جنيه لتجهيز صالات كلية التربية الرياضية

رغم حظر التدخين.. سبب وجود مطفأة السجائر على الطائرات حتى الآن

بعد 20 عاما.. كيف غيرت هجمات 11 سبتمبر منطقة الشرق الأوسط؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعودية .. ترحيب بقدوم المعتمرين من كل مكان .. بهذه الشروط

كريم حسن شحاتة يفجر مفاجأة حول انتقال عبدالله السعيد إلى الزمالك

رقصت بـ فوطة حمام.. بلاغ يطالب بمحاكمة فيفي عبده

وفاة الفنانة إيمان خيري شلبي بعد صراع مع السرطان

الحكومة تصرف رواتب الموظفين بالدولة.. الأسبوع المقبل

زحام على أرصفة محطات مترو "المرج - حلوان" بسبب عطل بمحطة السيدة زينب

بتهمة تعذيب الطيور|رواد السوشيال ميديا يطالبون بمحاسبة مصطفى شعبان قانونيا

السعودية.. التفاصيل الكاملة لضبط رئيس بلدية متلبسا بأموال مشبوهة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الشرطة تعتذر وتحقق.. عائلة مسلمة تضطر لإزالة دماء ابنهم عن الطريق في إنجلترا|صور

الشاب خالد وراغب علامة يتألقان في حفل التجمع الخامس.. صور

رائحة الجنة.. يوتيوبر شهيرة تعلن توبتها بعد رؤيا شاهدت فيها الرسول

هزمت الأبطال.. طفلة تسحب شاحنة وزنها 2طن في مسابقة أقوى إمرأة.. فيديو

فيديو

فيديوجراف| ابني مات.. والد طفل ملاهي أسوان يفجر مفاجأة.. والنيابة تفتح التحقيق

فيديوجراف.. للمرة الرابعة.. زواج أصالة نصري من شاعر عراقي رسميا

فيديو جراف.. الإكثار من تناول الفاكهة يؤدي إلى مشاكل صحية عديدة

فيديوجراف.. إثيوبيا على صفيح ساخن.. مدنيون وضباط يفرون من تيجراي إلى السودان

المزيد

ساحة رأي

د.وليد السويدي يكتب: كان رجلاً صالحًا

د.محمد عونى يكتب: الأهلى ملك السوبر المصرى

د. أحمد البدوي يكتب: التخطيط الاستراتيجي المتقدم بجامعة الأزهر

ليلى موسي تكتب: طالبان.. والأيديولوجية المناهضة للديناميكية والتغيير

محمود الجلاد يكتب: سائقة الملاكي.. (قصة قصيرة)

محمد شعبان يكتب: المدن الشبابية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الطلبان الباكستانية

إلهام أبو الفتح

دلل قلبك تكسب حياتك

كريمة أبو العينين

الخيانة

إبراهيم شعبان

الذين يقتلون الصحافة ويمشون في جنازتها

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «3»

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: مصادر الحذر الاقليمى الروسى

إيمان الدربي

هوس غشاء البكارة

إسلام كمال

الرجم المعنوى!

اﻟﻤﺰﻳﺪ