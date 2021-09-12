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رئيس التحرير
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400 عارض و30 ألف زائر| مصر تنظم معرض أيديكس للسلاح.. وزير الدفاع: المعرض سيكون أكثر قوة فى نسخته الثانية 

صدى البلد

معرض أيديكس للسلاح…

المعرض يقام بمركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات

400 عارض يعرضون أحدث التقنيات في مجالات الدفاع والتسليح

حضور العديد من الوفود العسكرية ووزراء الدفاع للمعرض 

إقبال كبير من الشركات للمشاركة وزيادة نسبة الحجوزات والمساحات المتاحة لهم

متوقع حضور أكثر من 30 ألف زائر لهذا المعرض الذي يحظى بشهرة عالمية

 

ينطلق المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية "ايديكس 2021" فى دورته الثانية فى الفترة من 29 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر 2021، وذلك بمركز مصر الدولى للمعارض والمؤتمرات تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

 

ويعد المعرض فرصة لتبادل الخبرات بين مختلف العاملين بالجهات العالمية والمحلية الرائدة فى مجال أنظمة التسليح والصناعات الدفاعية والعسكرية، ومن المتوقع أن يشهد المعرض هذا العام حضور أكثر من 400 عارض من جميع أنحاء العالم لعرض أحدث التقنيات فى مجالات الدفاع والتسليح، وحضور العديد من الوفود العسكرية وأكثر من 30 ألف زائر لهذا المعرض الذى يحظى بشهرة عالمية فى ذلك المجال.

 

وفى هذا الصدد، أكد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة  وزير الدفاع  والإنتاج الحربى تطلع مصر لاستقبال أهم الرواد فى صناعة الأنظمة الدفاعية على مستوى العالم، ومن المتوقع أن يتطور الحدث حجماً وقوة فى نسخته الثانية بالمقارنة مع النسخة الأولى الناجحة، مشدداً على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على اتباع كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية لضمان السلامة الصحية للزوار خلال فعاليات المعرض.

 

وأشار القائد العام للقوات المسلحة إلى أن المعرض يأتى لفتح آفاق جديدة من التعاون بين مصر ومختلف دول العالم فى مجال الصناعات العسكرية، حيث أصبح معرض إيدكس مظلة دولية فاعلة لاستعراض أحدث منظومات الصناعات العسكرية والدفاعية والتكنولوجية في العالم.    

  

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من جانبه، أكد "توماس جونت" المدير التنفيذى لشركة كلاريون المنظمة للمعرض أن معرض إيديكس 2021 بمثابة تجمع ضخم لكبرى المؤسسات العاملة فى الدفاع والتسليح على مستوى العالم ، مشيراً إلى تطلعه لاستضافة هذا الحدث جنباً إلى جنب مع وزارة الدفاع المصرية، مضيفاً أن هناك إقبالا شديدا من الشركات للمشاركة فى الدورة الثانية للمعرض والذى إنعكس على نسبة الحجوزات والمساحات المتاحة بشكل كبير يفوق الدورة الأولى.

 

وأكد جونت أن شركة كلاريون باعتبارها أكبر منظم فى العالم لمعارض أنظمة الدفاع والأمن تلتزم بتطبيق أقصي درجات السلامة الصحية خلال المعرض لتوفير بيئة آمنة أثناء الحدث فى ظل تفشي جائحة كورونا.

 

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وحرص العديد من كبرى الشركات المصنعة للمعدات العسكرية فى العالم على تأكيد مشاركتها كجهات راعية  لمعرض إيديكس.

 

يأتي ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة المصرية على إقامة كبرى التجمعات الدولية فى مجال الصناعات الدفاعية والعسكرية على أرض جمهورية مصر العربية.

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