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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبيرة تغذية: السمنة بوابة لـ 44 مرضا داخل الجسم

تخسيس
تخسيس

قالت الدكتورة دعاء سهيل خبيرة التغذية، إنها من أول مؤسسى فكرة تخسيس الوزن عن طريق "الأون لاين" فى مصر حيث تم استبدال زيارة المريض إلى العيادة بالتحدث هاتفيا أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعى مع مريض السمنة.


وأضافت “سهيل”، خلال استضافتها ببرنامج طبيب البلد المذاع على قناة “صدى البلد”، أن مريض السمنة يعانى من أمراض الضغط والسكرى حيث أن زيادة الوزن متلازمة للإصابة بهذه الأمراض، لافتة إلى أن السمنة تتدرج بمستوياتها لدى المريض حتى الوصول لأخطر مراحلها فى حالة تأخر حالته.

 

ولفتت إلى أن السمنة بوابة لكل الأمراض ومسببة لإجمالي 44 مرض داخل الجسم وأخطارها لا تقتصر على الشكل بل يمتد لأمراض وسرطانات، منوهة إلي أنه لا يوجد مكمل غذائي ينقص الوزن خاصة أن ذلك تتحكم فيه الفئات العمرية وعوامل الوزن والطول والجينات الوراثية ومعدل الشهية المرتفع أو المنخفض.

 

وكانت سهيل ذكرت فى تصريحات سابقة، أن كل شخص له طريقة تختلف عن غيره فى كيفية التعامل معه لإنقاص وزنه حسب فئة العمرية، حالته الصحية.


ولفتت خبيرة التغذية العلاجية، إلى أن السمنة من الممكن أن تصاحبها أمراض أخرى، لذلك يجب أن يكون الطبيب المعالج لحالة السمنة درس جيدا حالة المريض لإعطائه جرعات الأدوية الخاصة به لإنقاص وزنه.

 

وأوضحت أن الشعب المصري لديه ثقافة جيدة للغاية حول مخاطر مرض السمنة، ولكنه أحيانًا لا يستطيع التحكم في الشهية، ويكون في حاجة إلى المتابعة مع الطبيب المختص.

 

وأشارت خبيرة التغذية العلاجية، إلى أن الله عز وجل لم يخلق داءً إلا وخلق له الدواء، معقبة: "ربنا خلق لينا في الأرض أعشاب تصلح لعلاج جميع الأمراض، منها أعشاب تقلل الشهية، وتزيد من معدل الحرق، وبالتالي التخلص من زيادة الوزن".

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