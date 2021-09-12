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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أفغانستان.. وزير خارجية قطر يلتقي قيادات طالبان في كابول

صدى البلد

أكدت حركة طالبان الأفغانية اليوم الأحد، أن وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وصل اليوم الأحد إلى كابول العاصمة بزيارة رسمية.

وقالت طالبان على حساب "الإمارة الإسلامية" الرسمي الذي تديره على موقع "تويتر" أن الوزير القطري يلتقي بمسؤوليها في القصر الرئاسي في كابول.

وتأتي هذه الزيارة بعد جولة للمسؤول القطري، قادته إلى عدة دول هي إيران وباكستان وتركيا وروسيا، تركزت حول الملف الأفغاني.

وكان وزير الخارجية القطري أجرى أمس السبت في موسكو مباحثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف ركزت على الأوضاع في أفغانستان.

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وقال في تصريحات عقب مباحثات مع نظيره الروسي إن المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان يجب أن تكون مستقلة عن أي تطورات سياسية. وأكد أنه على طالبان التنسيق لتأمين خروج من يرغب من أفغانستان.

وقد وصلت إلى مطار كابول أربع طائرات تابعة لبرنامج الغذاء العالمي، تحمل فرقا تابعة للبرنامج، عائدة إلى أفغانستان.

وقدمت الطائرات التابعة لبرنامج الغذاء العالمي الأممي  من إسلام آباد، واتجهت واحدة إلى قندهار وأخرى إلى مزار الشريف.

وتعد هذه الرحلات الأولى من نوعها التي تحمل فرقا تابعة للأمم المتحدة، بعد إعادة تشغيل المطار من قبل فرق الدعم الفني القطرية، واستئناف العمل التدريجي فيه.

ونقل المراسل عن مسؤول في برنامج الغذاء العالمي أن نحو 15 مليون أفغاني بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة.

وعادت 12 موظفة أفغانية، من أصل 80، إلى العمل في مطار كابول الدولي، بعد أقل من شهر على سيطرة حركة طالبان على أفغانستان.

وتعد النساء العاملات في المطار من بين قلة من النساء الأفغانيات اللواتي سُمح لهن بالعودة إلى العمل، بعدما منعت حركة طالبان معظم النساء العاملات من العودة إلى وظائفهن حتى إشعار آخر.

وشهد المطار أمس السبت عددا من الرحلات الداخلية بين كابل وعدد من المدن الأفغانية.

وكانت الخطوط الجوية الباكستانية أعلنت أمس أنها ستطلق رحلات تجارية إلى العاصمة الأفغانية اعتبارا من غد الاثنين.

 

أفغانستان كابول قطر طالبان حركة طالبان

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