القبض على المتورط بـ خطف وتعذيب عمال مصريين في ليبيا

أعلن السلطات الليبية اليوم، الأحد، إلقاء القبض على المتورط في خطف وتعذيب العمالة المصرية بالعجيلات.

وحسب "المرصد" الليبية، أعلن النائب العام الليبي الصديق الصور، القبض على المتورط في خطف وتعذيب العمالة المصرية بالعجيلات الملقب بـ"الحاج حكيم".

وأضافت الصحيفة أن المختطف احتجز المختطفين وعذبهم وأرسل صورهم إلى أهلهم طلبًا للفدية، موضحة أن المتهم أدار شبكة تهريب مرتبطة بشبكات في الجوار وتورط في الاتجار بالبشر عبر عدة دول.



وذكرت النيابة العامة الليبية، في بيان مساء اليوم، على خلفية واقعة حجز حرية عدد من المهاجرين الحاملين للجنسية المصرية وإنزال صنوف التعذيب بهم- بما في ذلك المعاملة المهينة- لحمل ذويهم على دفع مبالغ مالية تحت وطأة مشاهدة التسجيلات المرئية التي توثق مشاهد التعذيب، وجه النائب العام وحدة تقنية المعلومات والاتصالات بمباشرة إجراء البحث عن مرتكبي الواقعة.

وأضاف البيان في وقت لاحق على صدور التعليمات؛ توصل عناصر وحدة تقنية المعلومات والاتصالات - بمكتب النائب العام - بالتعاون مع مكتب تحريات المنطقة الحدودية الغربية؛ إلى تحديد هوية مرتكب الواقعة المعروف على مواقع التواصل الاجتماعي باسم الحاج حكيم؛ وقد أخذوا فيما بعد في تتبعه ورصده حتى تم إلقاء القبض عليه.

وأشار البيان إلى أنه بفراغ الجهة الضبطية من إجراء سماع أقواله؛ باشرت نيابة العجيلات الابتدائية إجراء استجوابه؛ وقد أسفر هذا الإجراء على إثبات واقع اقترافه لواقعة تعذيب المجني عليهم عقب حجزه لحريتهم وحرمانهم منها لأجل الحصول على منافع غير مشروعة.

كما أسفرت إجراءات التحقيق، بحسب النيابة الليبية، عن إثبات واقعة انخراط المتهم في نشاط الجماعات الإجرامية التي تمتهن تنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر عبر عدة دول، وبأنه تولى في الآونة الأخيرة تنسيق عمليات الهجرة غير الشرعية عبر إدارة منظمة تعمل تحت سيطرته في الداخل ولها ارتباط مع شبكات أخرى تعمل لصالحه بدول الجوار.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم الحاضر احتياطيا وأصدرت أوامر بضبط وإحضار شركائه في ارتكاب الأفعال المسندة إليهم.



