29 مليون جنيه انخفاض في صافي أرباح النيل للأدوية خلال العام المالي الماضي

أظهرت المؤشرات المالية المعدّلة لشركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية التابعة للشركة القابضة للأدوية أحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام تراجع أرباحها خلال العام المالي 2020-2021 بنسبة 31%.



وكشفت شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية التابعة للشركة القابضة للأدوية أحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن تسجيل صافي ربح بلغ 64.42 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2020 حتى نهاية يونيو 2021، مقابل 93.38 مليون جنيه أرباحاً خلال العام المالي السابق له.



وتراجعت إيرادات شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية التابعة للشركة القابضة للأدوية أحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام لتسجل إلى 755.51 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي، مقابل 812.54 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.



وحققت شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية التابعة للشركة القابضة للأدوية أحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري صافي ربح خلال الفترة بلغ 60.35 مليون جنيه، مقابل صافي ربح بلغ 67.18 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.



وتراجعت إيرادات شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية التابعة للشركة القابضة للأدوية أحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري لتصل إلى 621.1 مليون جنيه، مقابل 671.99 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.



تعد شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية من أكبر شركات الأدوية فى الشرق الأوسط، وتقوم الشركة بصناعة وتسويق الأدوية ومستحضرات التجميل والمستحضرات الطبية والخلاصات والأدوية البيطرية.



وتمتلك الشركة القابضة للادوية والكيماويات والمستلزمات الطبية 67% من اسهم الشركة ، فى يمتلك اتحاد العاملين المساهمين 5%، والباقى (28%) مملوك للقطاع الخاص.