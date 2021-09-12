إمام مسجد المؤمنين بالخرطوم: دورة الأوقاف التدريبية هدفها تصحيح صورة الدين

قال الشيخ إبراهيم ميرغني حسن إمام مسجد المؤمنين بالخرطوم، إنه يشارك للمرة الثالثة في دورة الأوقاف التدريبية.

وتابع خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" دورة الأوقاف التدريبية هدفها تصحيح صورة الدين ونشر صورة الإسلام الوسطي".

وأردف:" العناوين البارزة التي تركز عليها دورة الإرهاب هي تصحيح الفهم الخاطئ لنصوص الدين، ومكافحة أفكار التطرف والإرهاب".

وأكمل:" الجماعات الإرهابية تؤثر علي الشباب من خلال التكنولوجيا الجديدة بأفكار هدامة أضرت بالإسلام والمسلمين".