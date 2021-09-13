7 فوائد صحية لتناول الخل الأبيض مع الماء قبل النوم

فوائد الخل الأبيض مع الماء قبل النوم عديدة فهو يحتوى على معادن وفيتامينات وأحماض أمينية أخرى وتعد الطريقة التي يعمل بها الخل على تحسين مستويات السكر في الدم غير معروفة تمامًا إليك أبرز فوائده يقدمها موقع selfhacked

1- الخل الأبيض لتحسين مستويات السكر

يعتقد أن الخل يؤثر على مستويات الجلوكوزفي الأشخاص الذين يعانون من مقاومة الأنسولين ، أدى الخل إلى تحسين حساسية الأنسولين بعد الوجبة بنسبة 34 بالمائة. في مرضى السكري من النوع الثاني

ملعقتان كبيرتان من خل التفاح في وقت النوم على تقليل مستويات السكر في الدم أثناء الصيام لدى أحد عشر مريضًا يعانون من مرض السكري من النوع الثاني

2-فوائد الخل الأبيض للمعدة

الخل مفيدًا للغاية في تنظيف الخضار وأدى تناول الخل إلى زيادة كمية المعادن والفيتامينات الممتصة من الطعام ، ربما بسبب امتصاص العديد من الفيتامينات والمعادن بشكل أفضل عند درجة حموضة منخفضة .

3- فوائد الخل الأبيض للكرش



قد يزيد الخل وخاصة خل التفاح من الشعور بالشبع ، مما يشير إلى فائدته المحتملة في التحكم في الوزن.

وفقًا إحدى الدراسات التي أجريت على الحيوانات ، تسبب خل التفاح في انخفاض كبير في زيادة الوزن.كما ساعد على زيادة مستويات HDL في الدم وخفض مستويات الدهون الثلاثية و LDL في الفئران المصابة بداء السكري .

صحة القلب

4-فوائد الخل الأبيض مع الليمون

يعد لخل التفاح تأثير وقائي ضد إصابات تأكسد خلايا الدم الحمراء والكلى والكبد وخفض مستويات الدهون في الدم

فيمكن لمضادات الأكسدة التي تسمى حمض الكلوروجينيك الموجود في الخل أن تمنع أكسدة جزيئات الكوليسترول الضار LDL ، مما يساعد على خفض مستويات LDL والكوليسترول .

6- الخل الأبيض للشعر



الطريقة التي يعمل بها الخل الابيض للشعر هي أنه يوازن شعرك ودرجة حموضة فروة الرأس من خلال خفض درجة الحموضة في فروة رأسك ، يساعد الخل الأبيض أيضًا على التخلص من قشرة الرأس

7- الخل الأبيض للبشرة

يساعد تطبيق الخل المخفف بانتظام على تأخير ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة على بشرتك كما يزيل الاستخدام المنتظم للخل جميع السموم من بشرتك ، ويتركها متألقة وشابة.

المراجع ..selfhacked