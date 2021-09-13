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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شخصيتك من تاريخ ميلادك... اكتشف ما يخبئه لك برجك

صدى البلد

مولود اليوم من برج  العذراء ، محب للمغامرة  ومتسامح اذا غضب فإنه يهدأ بسرعة و يسامح يتسم  مولود اليوم من برج العذراء  بالصدق و الصراحة  وهو يكره الظلم فتراه دائما  يدافع  عن الآخرين  . 

مواليد اليوم فى علم الفلك 

من جانبها قدمت خبيرة الأبراج عبير فؤاد نصيحة فلكية لمولود يوم 13 سبتمبر  فإن ذلك يعني أن لديك قدرة على التميز، ولديك اصرار على تحقيق النجاح مهنيا. أنت أيضا محب للسيطرة، وتسعى جاهدا للأيصال إلى أحلامك

نصيحة: عام ٢٠٢١ يعتبر نهاية مرحلة في حياتك وقد تودع فيها ما لا يناسبك بلا ندم، لا تستسلم لمشاعر الحزن والغضب، والسفر سيكون مفيدا لك في أي وقت من السنة.

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 9- 9-2021 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

حظك اليوم الأربعاء 8 -9 -2021.. اكتشف ما يخبئه برجك

برج العذراء


حظك هذا الاسبوع برج العذراء على الصعيد المهني: 
 القمر في وضع معاكس وقد يخلق لك مشاكل عاطفية أو عائلية وعليك أن تديرها بهدوء وبدون عناد واليوم ينصحك الفلك بتنظيم جهودك وأولوياتك، وعليك أن تحمي نفسك من المكائد 

هذا الأسبوع مزدحمًا جدًا للموظفين ، خاصة إذا كنت تقوم بعمل خاص ، فسيكون عبء العمل عليك مرتفعًا خلال هذه الفترة.

 إلى جانب ذلك ، سيظل ضغط مديرك عليك أيضًا. في مثل هذه الحالة ، يُنصح بإكمال كل عملك بعقل هادئ..

 من الناحية المالية ، من المحتمل أن يكون هذا الأسبوع مختلطًا بالنسبة لك.,من المحتمل أن تعاني من آلام جسدية. في غضون ذلك ، كن حذرا.
حظك هذا الاسبوع برج العذراء على الصعيد العاطفي: 
 تحتاج إلى تجنب التسرع والذعر , خلال هذا الوقت ، قد يضطر الأشخاص المرتبطون بالأعمال التجارية إلى اتخاذ قرارات محفوفة بالمخاطر.

 يُنصح رجال الأعمال الصغار بتجنب أي تغييرات في هذا الوقت. هذه المرة ستكون جيدة جدًا للحياة الشخصية. 

سيكون جو منزلك جيدًا معظم الوقت خلال هذه الفترة , سيزداد تقاربك من زوجتك  كما سيزداد حبك.

مولود اليوم مواليد اليوم فى علم الفلك برج العذراء نصيحة فلكية نصيحة فلكية لمولود يوم 13 سبتمبر

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