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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يونيسيف: العراق يتلقى أكثر من 100 ألف جرعة من لقاح كورونا بموجب "كوفاكس"

كورونا
كورونا

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، أمس الأحد، تلقي العراق أكثر من 100 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من إيطاليا، بموجب نظام مشاركة اللقاحات "كوفاكس" التابع لمنظمة الصحة العالمية.


وأوضحت اليونيسف، التي تشارك في العمل مع منظمة الصحة العالمية -في بيان نقلته صحيفة "جارديان" البريطانية- أن العراق استقبل 100 ألف و800 جرعة من لقاح "أسترازينيكا"، وهي أول دفعة من 15 مليون جرعة تعهدت إيطاليا بالتبرع بها إلى مبادرة "كوفاكس".


جدير بالذكر أن أكثر من 4 ملايين شخص في العراق تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، بما يعادل نحو 10% من سكان البلاد، حسب الصحيفة.

يونيسيف العراق لقاح كورونا

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