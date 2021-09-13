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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لايقين علي بعض أوي.. هكذا هنأ نجوم الفن أصالة وفائق حسن بزواجهما

أصالة - فائق حسن
أصالة - فائق حسن

حرص عدد من النجوم على تهنئة الفنانة أصالة والشاعر فائق حسن، بمناسبة زواجهما خاصة وأن أصالة أعلنت الزواج بشكل رسمي في الساعات القليلة الماضية.

كتبت الأعلامية رضوى الشربيني: “الف مليون مبروك يا حبييتى و ربنا يسعدك و يفرح قلبك و يجعلها جوازه العمر ان شاء الله”.

وكتبت ريهام سعيد: “الف الف الف الف مبروك ربنا يهنيكي و يسعدك و يعوضك خير . لايقين علي بعض اوي لا حول ولا قوه الا بالله ما شاء الله”.

بينما علقت روجينا قائلة: “ ربنا يسعد قلوبكم ومبروك يا عمري”، وكتب رامي صبري: “لف مبروك يا حبيبتي ربنا يسعدك دايما لانك تستاهلي تبقي مبسوطه”. 

كما كتبت جومانا مراد: “الف مبرووووك يا روحي الله يسعدكن ويحفظكن ويحميكن يااااارب”.

يذكر أن أكدت الفنانة أصالة رسمياً زواجها من الشاعر فائق حسن، من خلال منشور عبر صفحتها الرسمية على “الأنستجرام”.

وكتبت أصالة:"  منّ وقت عرفته وهو الأقرب لنفسي كصديق غالي بحملّ لّه كلّ الإحترام وكتير من الثقه .. ولحظه حوّلت مشاعرنا .. كلّ شي بيننا مشترك وعلاقتنا مبنيّه على صداقتنا المتينه وحب صادق ..معه حسّيت إنّي بخير لأنّه متل ما تمنيته دائما واكثر بيفهمني بدون شرح وبفهمه بدون تكلف هو واضح وانا عفويه لهذا نحن معا نبدأ وكاننا نولد للتو".

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وتابعت أصالة قائلة: “نحترم معاً جميع مسؤولياتنا ونعلم تماماً أنّ خير مانعطيه هو الحُبّ سنعلّم أولادنا كيف تستمرّ الحياة وتحلو بالأمل والعزيمه والمحبّة والإخلاص وسنعطيهم منّ هذا الشعور الطيّب مؤونة لغد نتمنّى أنّ يكون دون أيّ ضرر ..أشكر قلوبكم الطيّبه الّتي فرحت لي وبي”.

كما أضافت: “وأدعو الله أنّ أكون دائماً مصدر سعادة وطمأنينه لأحبّتي وأصدقائي وجميع من حولي .. وللغالي الحبيب والصديق والّلي قدر يكون عالم أنا عم عيش من خلاله زوجي (فائق حسن ) كلّ ماجمعته من شعور فيه حُبّ كبير وأمان وسعي لإسعادك ماحبيت.. وبعرف إنّك بتبادلني ذات الشعور وذات العهد”.


بينما اختتمت حديثها قائلة :"ولأوّل مرّه أعلن قدّام المحبّين عظيم محبّتي لك ولشخصك الطيّب النبيل الرّاقي ..وبتمنّى إلنا اللي بتمنّاه للناس الطيبين كلهم نعيش بسلام حياة حلوه نقيّه تكون لبكره القريب والبعيد قصّه حلوه وبتحلى تنحكى دائماً بإبتسامه مايكون فيها لحظة وجع ..عمّ عيش أيّام تمنيتولي ياها وبتمنّى تعيشوا متلها". 

أصالة رضوي الشربيني الاعلاميه رضوي الشربيني ريهام سعيد روجينا رامي صبري

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