تزامناً مع إعلان أصالة الزواج .. نيكول يسعفان تحتفل بعيد ميلاد طارق العريان

قامت نيكول سعفان، بنشر صورة من خلال حسابها الرسمي على “الانستجرام” تهنئ طارق العريان، بمناسبة عيد ميلاده وذلك تزامناُ مع إعلان الفنانة أصالة الزواج من الشاعر فائق حسن.

وكانت نيكول سعفان، قد نشرت صورة على ستوري انستجرام برفقة أصدقائها في شهرإبريل.

ظهرت نيكول سعفان بإطلالة مميزة حيث ارتدت نفس القميص الذي ارتداه طارق العريان أثناء حفلة الهضبة عمرو دياب في دبي.

واحتفلت نيكول سعفان، عارضة الأزياء بعيد ميلادها الـ 30 الشهر الماضي وسط عدد من أصدقائها وغياب المخرج طارق العريان عن الظهور في الصور.

ونشرت نيكول سعفان عدداً من صور الاحتفال بعيد ميلادها على حسابها الشخصي على تطبيق إنستجرام حيث ارتدت فستان أحمر اللون وكان أمامها تورتة عيد الميلاد.

وعبرت نيكول سعفان عن امتنانها لكل ما مرت به، وقالت:"عيد ميلادي الثلاثين، أشكركم على كل الدروس وكل الحب، وكل الذكريات التي جلبتها لي في العشرينات من عمري، أنا ممتنة للخير والشر لأن هذا هو ما يعنيه بالنسبة لي".