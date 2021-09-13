الكيلو بـ 20 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض والبط في مصر اليوم الاثنين 13-9-2021

ينشر موقع صدى البلد عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين، ومنها أسعار الدواجن اليوم الاثنين 13-9-2021 في السوق المحلية وكذلك البيض والكتاكيت وكذلك أسعار البط اليوم.

وفيما يلي يرصد “صدى البلد” أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 13-9-2021 في السوق المحلية:



الدواجن البيضاء : بين 24 و 26 جنيهًا للكيلو في المزرعة

الدواجن البلدى : بين 35- 37 جنيهًا للكيلو

الدواجن الساسو : بين 40-44 جنيهًا للكيلو

الأوراك : بين 29- 32 جنيهًا للكيلو

البانيه : 60 جنيهًا للكيلو

الدواجن الرومي : 50 جنيها للكيلو

الدواجن الأمهات البيضاء : بين 20-21 جنيهًا للكيلو

أسعار الكتاكيت اليوم الإثنين 13-9-2021 فى السوق المحلية:



وصل سعر الكتاكيت اليوم الإثنين في السوق المحلية كالتالي :

كتكوت ابيض : من 7.25- 7.5 جنيه

كتكوت ساسو : 6.25- 6.5 جنيه



أسعار البيض اليوم الإثنين 13-9-2021 في السوق المحلية:



وجاءت أسعار البيض الأبيض اليوم حول 40-43 جنيها للطبق، ووصل سعر الأحمر الى حول 44-46 جنيها للطبق أما سعر البيض البلدي بين 49 -53 جنيها للمستهلك.

اسعار البط اليوم الإثنين 13 -9-2021 في السوق المحلية:



أسعار البط اليوم

البط المسكوفي 30 جنيهاً

البط البكيني 30 جنيهاً

البط المولار 30 جنيهاً

الإوز 65 جنيهاً

أسعار البط البلدي بـ 51 جنيها للكيلو.