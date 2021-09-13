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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الكيلو بـ 20 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض والبط في مصر اليوم الاثنين 13-9-2021

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن

ينشر موقع صدى البلد عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين، ومنها أسعار الدواجن اليوم الاثنين 13-9-2021  في السوق المحلية وكذلك البيض والكتاكيت وكذلك أسعار البط اليوم.

وفيما يلي يرصد “صدى البلد” أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 13-9-2021  في السوق المحلية:
 

الدواجن البيضاء : بين 24 و 26 جنيهًا للكيلو في المزرعة 

الدواجن البلدى :  بين 35- 37 جنيهًا للكيلو

الدواجن  الساسو :  بين 40-44 جنيهًا للكيلو

الأوراك : بين 29- 32 جنيهًا للكيلو

البانيه : 60  جنيهًا للكيلو

الدواجن  الرومي : 50 جنيها للكيلو

الدواجن  الأمهات البيضاء : بين 20-21 جنيهًا للكيلو

 

أسعار الكتاكيت اليوم الإثنين 13-9-2021  فى السوق المحلية:
 

وصل سعر الكتاكيت اليوم الإثنين  في السوق المحلية كالتالي :

كتكوت  ابيض : من 7.25- 7.5 جنيه
 كتكوت ساسو :  6.25- 6.5 جنيه
 

أسعار البيض اليوم الإثنين 13-9-2021  في السوق المحلية: 

وجاءت أسعار البيض الأبيض اليوم حول 40-43 جنيها للطبق، ووصل سعر الأحمر الى حول 44-46 جنيها للطبق أما سعر البيض البلدي بين 49 -53 جنيها للمستهلك.                      

 

اسعار البط اليوم الإثنين 13 -9-2021  في السوق المحلية: 

أسعار البط اليوم 

  •  البط المسكوفي 30  جنيهاً 
  • البط البكيني 30  جنيهاً 
  •  البط المولار 30  جنيهاً 
  •  الإوز 65  جنيهاً 

أسعار  البط البلدي بـ 51 جنيها للكيلو.

 

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