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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

درجات الحرارة اليوم الإثنين 13-9-2021

الطقس
الطقس

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الاثنين، طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية : 
 

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 24 والعظمى  36

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 21 والعظمى 31

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 22 والعظمى 30

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 23 والعظمى 31

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 24 العظمى 34

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 25 والعظمى 34

درجات الحرارة فى الإسماعيلية الصغرى 23 والعظمى 36

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 24 والعظمى 36

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 23 والعظمى 34

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 23 والعظمى 37

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 18 والعظمى 32

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 26 والعظمى 38

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 25 والعظمى 37

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 27 والعظمى 37

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 24 والعظمى 37

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 24 والعظمى 39

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 24 والعظمى 40

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 24 والعظمى 40

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 24 والعظمى 40

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 25 والعظمى 41

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 24 والعظمى 40
 

الأرصاد الجوية القاهرة الكبرى السواحل الشمالية درجات الحرارة محافظات الجمهورية

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