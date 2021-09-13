فوائد بالجملة.. ماذا يحدث لمرضى السكري عند تناول السمك؟

تعتبر الأسماك مصدرًا رائعًا للعناصر الغذائية الأساسية مثل أحماض أوميغا 3 الدهنية والبروتينات وفيتامين د والتي تعتبر ضرورية لمرضى السكري في إدارة مستويات الجلوكوز ومنع مقاومة الأنسولين وتقليل مخاطر الإصابة بمضاعفات مرض السكري مثل أمراض القلب.

فوائد السمك لمرضى السكري

1. غني بفيتامين د

أظهرت دراسة أن تناول الأسماك الدهنية بانتظام (وليس الأسماك الخالية من الدهون) مثل السلمون والرنجة يمكن أن يساعد في زيادة مستويات فيتامين (د) في الجسم، فيتامين د هو فيتامين حيوي في الأسماك ويرتبط بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري، قد يساعد في تحسين حساسية الأنسولين في الجسم ، وهو مقدمة لمرض السكري ، وبالتالي قد يساعد في تقليل مخاطره.

2. غني بالبروتينات

السمك مصدر غذائي جيد للبروتينات، وفقًا لدراسة ، تحتوي الأسماك مثل Mustelus Antarcticus على مزيج فريد من البروتينات عالية الجودة التي قد تساعد في توفير مستوى كبير من الشبع ، مقارنةً بلحم البقر والدجاج، تقلل الأسماك مثل التونة من الشهية واستهلاك الطعام مقارنةً بالديك الرومي والبيض ، وبالتالي ، قد تساعد في تحفيز استجابة الأنسولين المحسّنة، لذلك ، قد تساعد البروتينات الغذائية في تحسين حساسية الأنسولين لدى مرضى السكري ومرضى السكر.

3. غني بأحماض أوميغا 3 الدهنية

إن وفرة أحماض أوميغا 3 الدهنية في الأسماك لا تساعد فقط في إدارة مرض السكري ، ولكن لها الكثير من الفوائد الصحية الأخرى، تساعد أوميغا 3 في تقليل السيتوكينات المؤيدة للالتهابات والتي تعتبر السبب الرئيسي لمرض السكري، تساعد هذه المغذيات الأساسية أيضًا في تنظيم مستويات الكوليسترول وبالتالي تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب الناجمة عن مرض السكري.