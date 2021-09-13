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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

فوائد بالجملة.. ماذا يحدث لمرضى السكري عند تناول السمك؟

فوائد السمك لمرضى
فوائد السمك لمرضى السكري

تعتبر الأسماك مصدرًا رائعًا للعناصر الغذائية الأساسية مثل أحماض أوميغا 3 الدهنية والبروتينات وفيتامين د والتي تعتبر ضرورية لمرضى السكري في إدارة مستويات الجلوكوز ومنع مقاومة الأنسولين وتقليل مخاطر الإصابة بمضاعفات مرض السكري مثل أمراض القلب.

فوائد السمك لمرضى السكري

 

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1. غني بفيتامين د 

أظهرت دراسة أن تناول الأسماك الدهنية بانتظام (وليس الأسماك الخالية من الدهون) مثل السلمون والرنجة يمكن أن يساعد في زيادة مستويات فيتامين (د) في الجسم، فيتامين د هو فيتامين حيوي في الأسماك ويرتبط بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري، قد يساعد في تحسين حساسية الأنسولين في الجسم ، وهو مقدمة لمرض السكري ، وبالتالي قد يساعد في تقليل مخاطره. 

2. غني بالبروتينات 

السمك مصدر غذائي جيد للبروتينات، وفقًا لدراسة ، تحتوي الأسماك مثل Mustelus Antarcticus على مزيج فريد من البروتينات عالية الجودة التي قد تساعد في توفير مستوى كبير من الشبع ، مقارنةً بلحم البقر والدجاج، تقلل الأسماك مثل التونة من الشهية واستهلاك الطعام مقارنةً بالديك الرومي والبيض ، وبالتالي ، قد تساعد في تحفيز استجابة الأنسولين المحسّنة، لذلك ، قد تساعد البروتينات الغذائية في تحسين حساسية الأنسولين لدى مرضى السكري ومرضى السكر. 

3. غني بأحماض أوميغا 3 الدهنية 

إن وفرة أحماض أوميغا 3 الدهنية في الأسماك لا تساعد فقط في إدارة مرض السكري ، ولكن لها الكثير من الفوائد الصحية الأخرى، تساعد أوميغا 3 في تقليل السيتوكينات المؤيدة للالتهابات والتي تعتبر السبب الرئيسي لمرض السكري، تساعد هذه المغذيات الأساسية أيضًا في تنظيم مستويات الكوليسترول وبالتالي تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب الناجمة عن مرض السكري.

 

السكري فوائد السمك لمرضى السكري فيتامين د أوميغا 3 الكوليسترول

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