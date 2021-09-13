مبادرة لتزيين شوارع القاهرة برسومات إبداعية .. تقرير تليفزيوني

عرض برنامج " 8 الصبح " ، والمذاع على فضائية " دي إم سي " ، تقريرا عن رسام مصري شاب يقود مبادرة لتزيين شوارع القاهرة برسومات إبداعية .

وقال أحمد عيد ، الرسام الشاب : إن بدايته كانت من خلال الرسم على الكمبيوتر ، حتى جاءته فكرة نقل تلك الرسومات للشوارع ، وتجميل الأحياء .

وتابع أحمد عيد : أنا كنت بلاقي على الحيطان بالشوارع كلمات غير مناسبة ، فحاولت أن أحول الرسم دا للتعبير الصحيح عن وجهة النظر.

وأكمل : لو رسمنا على الحيطان رأينا هتكون مقبولة بشكل أفضل ، وهيدينا طاقة إيجابية ، ودايما بحب أرسم حجات بتعبر عن ثقافتنا .

وواصل : رسمت محمد صلاح ، وكريستاينو ، ورسومات خيالية ، ورسومات نوبية ، ورسومات للفراعنة .