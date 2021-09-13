نشرة أخبار العالم.. السودان يضبط شحنة كبيرة من الأسلحة.. إسرائيل تكشف عن المكان المحتمل لأحد الأسيرين الفارين.. وهبوط أول رحلة تجارية في مطار كابول

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية عددًا من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

اعتقالهما صعب.. إسرائيل تكشف عن المكان المحتمل لأحد الأسيرين الفارين

أفادت هيئة البث الإسرائيلي "مكان" بأن مطاردة الأسيرين الفلسطينيين اللذين لا يزالان طليقين تستمر بدون هوادة، مشيرة إلى أن الأمن يتوقع القبض عليهما.

وحسب الإذاعة الإسرائيلية، أعرب وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، عومر بار ليف، عن قناعته بأن "يقع الأسيران في قبضة قوات الأمن في نهاية المطاف، بالرغم من أن العملية قد تستغرق فترة غير قصيرة من الزمن".

كما أشار بار ليف إلى اعتقاده بأن "أحد هذين السجينين أو كليهما داخل الضفة الغربية".

ولفتت "مكان" إلى أن مسألة هروب المعتقلين الأمنيين الستة وما تشمله من تقصيرات ستكون في صلب مداولات لجنة الأمن الداخلي التابعة للكنيست اليوم الاثنين.

وكانت إسرائيل أعادت اعتقال 4 من الأسرى الفلسطينيين الستة الذين هربوا من سجن جلبوع، الاثنين الماضي، من خلال نفق حفروه بزنزانتهم.

فيما أقر رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، أن عملية هروب الأسرى الفلسطينيين الستة من سجن جلبوع، إخفاق هائل ويشكل جرس إنذار لتل أبيب.

وأضاف بينيت أنه تم إصدار أمر بتشكيل لجنة تحقيق وسيكون هناك فحص شامل وجاد، لافتا إلى أن هروب الأسرى من سجن جلبوع والإخفاق الذي حدث يعتبر "دعوة للاستيقاظ"، خاصة مع تدهور عدد من الأنظمة في السنوات الأخيرة.

التحالف العربي يعترض طائرة مسيرة مفخخة باتجاه السعودية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الاثنين، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقت باتجاه خميس مشيط.

ووفقا لشبكة "العربية"، شدد التحالف على تعامل دفاعاته مع مصادر التهديد بحزم لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.

وفاجأت المملكة العربية السعودية، فجر اليوم الإثنين، مليشيا الحوثي الانقلابية، بضربة عسكرية نوعية استهدفت تجمعات حوثية في الأطراف الغربية بمحافظة مأرب (شرقي اليمن).

ووفقا لمركز "سبأ" الإعلامي، نفذت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، ضربات جوية مباغتة على مجاميع حوثية كانت مجتمعة جنوب صرواح وتستعد لشن هجوما واسعا على مواقع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية.

وفي التفاصيل، أوضح المركز الإعلامي اليمني أنه: "قبل لحظات من تحرك المجاميع الحوثية، استهدفت مقاتلات التحالف بعدة غارات جوية تلك المجاميع، ما أسفر عن مقتل أغلب تلك العناصر التابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية".

وأكد مركز سبأ، استمرار المعارك بين قوات الجيش الوطني مدعومة بالمقاومة الشعبية وبين مليشيا الحوثي الانقلابية في مختلف جبهات القتال بمحافظة مأرب.

كما أكد استهداف مدفعية الجيش الوطني مجاميع حوثية ‏في الجبهة ذاتها، و‏استمرار حصاد أرواح مقاتلي مليشيا ‎الحوثي في مختلف الجبهات بمحافظة مأرب.

واعترفت ميليشيا الحوثي الإرهابية، اليوم الاثنين، بتلقيها ضربا من طيران التحالف العربي الداعم للشرعية اليمنية في 3 محافظات خلال الساعات الماضية.

ووفقا لوسائل الإعلام اليمنية، ذكرت مصادر إعلامية حوثية أن طيران التحالف شن 13 غارة على مناطق متفرقة في محافظات مأرب وتعز وصعدة.

وأوضحت المصادر، أن طيران التحالف شن ثمان غارات على مديرية صرواح في محافظة مأرب، فيما شن طيران التحالف 4 غارات استهدفت مطار تعز ومحيطه، وغارة على منطقة الفرع بمديرية كتاف بصعدة.

بينها متفجرات ودانات.. السودان يضبط شحنة من الأسلحة بمدينة سواكن

أعلن السودان، اليوم الاثنين، ضبط ضبط كميات من الأسلحة بينها دانات ومتفجرات بمنطقة قبول جنوب مدينة سواكن.

ووفقًا لوكالة الأنباء السودانية "سونا"، تمكنت قوات الدعم السريع بالبحر الأحمر، من ضبط متفجرات بمنطقة قبول جنوب سواكن، بعد وصول معلومة إلى قيادة القطاع.

وحسب الوكالة السودانية، شملت المتفجرات 69 دانة (B - 10) مضادة للدروع والطيران ومصفحات نقل الجنود.

وأشاد والي البحر الأحمر، عبد الله شنقراي، بالدور الوطني المتعاظم لقوات الدعم السريع في تحقيق الأمن والاستقرار وحماية مكتسبات البلاد.

يذكر أن السودان صادرت في وقت سابق من الشهر الجاري، أسلحة مهربة من إثيوبيا، واتخذت الحكومة الإجراءات اللازمة بحقها.

وقالت لجنة ازالة التمكين إن السلطات تمكنت من ضبط شحنة اسلحة بمطار الخرطوم الدولي عبر طائرة قادمة من أديس أبابا.

وبحسب عضو اللجنة وجدي صالح فإن الشحنة المضبوطة تشمل 72 صندوقاً تحتوي على بنادق آلية مزودة بمناظير ليلية.

فيما قالت صحيفة "السوداني" إن شحنة الأسلحة المضبوطة في مطار الخرطوم تشمل بنادق وذخيرة.

رئيس لبنان للحكومة الجديدة: أمامنا تحديات كبيرة.. وأوصيكم بالإقلال من الكلام

دعا الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الاثنين، الحكومة الجديدة إلى العمل كفريق واحد متجانس متعاون لتنفيذ برنامج إنقاذ للبلاد وتركيز الجهد لتحقيق المصلحة الوطنية العليا ومصالح المواطنين.

جاء ذلك خلال كلمة له اليوم أمام الحكومة الجديدة التي أبصرت النور، وتبدأ أولى جلساتها برئاسة نجيب ميقاتي.

وأكد عون: "نحن أمام مسؤوليات وطنية وتاريخية كبرى لتفعيل دور الدولة ومؤسساتها واستعادة الثقة بها ويجب ألا نضيع الوقت، إذ لم يعد لدينا ترف البطء والمماطلة".

وطالب عون الحكومة الجديدة بالإقلال من الكلام والإكثار من العمل، لافتا: "مطلوب إيجاد الحلول العاجلة لمعالجة الأوضاع المعيشية للمواطنين وإطلاق ورشة عمل سريعة لوضع لبنان على طريق الإنقاذ والتعافي والنهوض".

ولفت إلى أن الخارج والداخل يعول على نجاح الحكومة في معالجة الأزمات المتراكمة والمتداخلة، مؤكدا: "ستواجهنا صعوبات كبيرة وسنعمل على تذليل واستنباط الحلول الممكنة".

وأعرب الرئيس اللبناني عن أمله بأن تضمن اللجنة الوزارية في البيان الوزاري استكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي ومتابعة تنفيذ خطة البطاقة التمويلية ووضع خطة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي.

وبدأت صباح اليوم الاثنين، أولى جلسات الحكومة اللبنانية الجديدة في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء.

وحسب موقع "لبنان 24"، تستهل جلسة الحكومة اللبنانية الجديدة، اليوم الاثنين، بكلمات لكل من عون وميقاتي، ومن ثم يتم تشكيل لجنة صياغة البيان الوزاري.

ويسبق الجلسة التقاط الصورة التذكارية للحكومة الجديدة على درج حديقة الرؤساء، في حضور عون وميقاتي، ورئيس مجلس النواب نبيه بري.

والحكومة اللبنانية الجديدة أبصرت النور قبل يومين بعد سنة و3 أشهر من المماطلة، ليبدأ لبنان عهدا جديدًا مع شروع الوزراء التسليم والتسلم.

ووفقًا لموقع "لبنان 24"، التقى الرئيس عون كلا من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي قبل التقاط الصورة التذكارية للحكومة الجديدة.

هبطت أول رحلة تجارية أجنبية في مطار كابول، اليوم الاثنين، قادمة من باكستان؛ وذلك منذ سيطرة حركة طالبان على العاصمة الأفغانية منتصف الشهر الماضي.

ونقلت وكالة "فرانس برس"، عن أحد مراسليها كان على متن الطائرة القادمة من إسلام آباد قوله: "هناك نحو عشرة ركاب فقط على متن الطائرة، أفراد الطاقم هنا أكبر عدد من المسافرين".

وقال متحدث باسم الخطوط الجوية الباكستانية في نهاية الأسبوع إن الشركة حريصة على استئناف الخدمات التجارية العادية، لكن من السابق لأوانه تحديد عدد الرحلات بين العاصمتين.

وتعرض مطار كابول لأضرار بالغة خلال عملية إخلاء فوضوية لأكثر من 120 ألف شخص انتهت بانسحاب القوات الأمريكية في 30 أغسطس. وتسعى طالبان جاهدة لإعادة تشغيله مرة أخرى بمساعدة فنية من قطر ودول أخرى.

وقامت الخطوط الجوية القطرية بتشغيل عدة رحلات طيران مستأجرة من كابول الأسبوع الماضي، تقل معظمها من الأجانب والأفغان الذين فاتهم الإجلاء.

وقال ضباط إن الشرطة الأفغانية في مطار كابول عادت إلى العمل في نقاط التفتيش لأول مرة منذ استيلاء طالبان على السلطة.

واجتاحت طالبان العاصمة كابول، الشهر الماضي، وأطاحت بالحكومة، كما تخلت الشرطة عن مواقعها.

لكن ضابطين قالا إنهما عادا إلى العمل يوم السبت بعد تلقي اتصالات من قادة طالبان.

وفي سياق أخر، يعقد مؤتمر للمانحين لدعم أفغانستان تستضيفه الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، ويحتاج الأفغان إلى نحو 606 ملايين دولار بحلول ديسمبر المقبل وفقاً لحسابات الأمم المتحدة.

ومن المقرر أن يحضر المؤتمر نحو 40 وزيراً، ومن المتوقع أيضاً أن يصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى جنيف، في حين من المرجح أن ينضم آخرون للمؤتمر عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" على الإنترنت.

وكانت القوات الدولية قد انسحبت من أفغانستان بعد 20 عاماً من انتشارها هناك وغادرت جميعها تقريباً منذ استيلاء طالبان على السلطة .

وذكرت وكالات الأمم المتحدة أن الخدمات الأساسية في أفغانستان على وشك الانهيار، وتقول تلك الوكالات إن المساعدات الإنسانية ستحافظ على الخدمات الطبية وإمدادات المياه ومرافق الصرف الصحي.

وسيوفر التمويل أيضاً تدابير لدعم النساء والأطفال، وإقامة مشاريع تعليمية.