عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لفتة طيبة.. يوسف الشريف يهدى سمير غانم ودلال عبد العزيز جائزة الدير جيست

يوسف الشريف
يوسف الشريف

نشر الفنان يوسف الشريف، تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر يوجه فيه رسالة إلى زوجته المؤلفة إنجى علاء كما أهدى - فى لمسة طبية من جانبه - النجمين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز جائزته الأخيرة والتى تسلمها فى حفل الدير جيست عن مسلسله الأخير “كوفيد 25” حيث حصل على جائزة أفضل ممثل. 

 

وقال يوسف الشريف : “أشكرها وهي سبب في حصولي على جائزة أحسن مسلسل مؤخرا ليها في الجايزة دي زيي بالظبط لأن هي اللي مألفة المسلسل كما اشكر المخرج أحمد نادر جلال وكرو وكاست العمل على مجهودهم في المسلسل واهدى الجائزة للراحلين النجمين سمير غانم ودلال عبدالعزيز”.

دلال عبد العزيز 

وكان نعى الفنان يوسف الشريف، الفنانة دلال عبد العزيز عبر تغريدة  نشرها على صفحته الرسمية بموقع “تويتر".

وكتب يوسف الشريف "إنا لله وإنا إليه راجعون…رحم الله الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز..خالص العزاء لاخواتي دنيا وإيمي خالص العزاء لرامي رضوان وحسن الرداد خالص العزاء لكل اهلها و محبيها ..ربنا يرحمها ويدخلها فسيح جناته".

يوسف الشريف يهنئ متابعيه بحلول العام الهجري الجديد

بكلمات مؤثرة.. يوسف الشريف ينعى دلال عبد العزيز

و شاركت انجى علاء فى كتابة و تاليف مسلسل "كوفيد - 25" بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وأيتنعامر، وإدوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلامجمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال.

وتدور أحداث المسلسل فى إطار تشويقى  حول طبيب يترأس مجموعة طبية متخصصة في صنع لقاحات لمواجهة فيروسات خطيرة في العالم.

وكانت وقالت إنجى علاء فى بيان لها: "يقدم شخصية "يوتيوبر" خلال أحداث العمل الذى يحاكى تطور لوباء من خلال قصة خيالية ودراما اجتماعية تجمع بين المشاهد المؤثرة والأكشن والتشويق".

الفنان يوسف الشريف يوسف الشريف سمير غانم دلال عبد العزيز انجي علاء

موضوعات متعلقة

تامر حسنى يحيى حفلا بالاسكندرية في 6 أكتوبر

موعد عرض مسلسل الحرير المخملي لـ مصطفى فهمي

روجينا تتصدرالتريند برقصة وفستان قصير مع راغب علامة.. تفاصيل

نبيلة عبيد معلقة على زواج أصالة : ربنا يسعدك ويهنيكي

بعد الهجوم عليه بسبب الفلاحين.. أحمد سعد يرد منتقديه

لوك غريب.. نهال نبيل تثير الجدل بسبب غطاء رأسها بالبطيخ

بفستان أصفر.. لقاء الخميسي تتألق في أحدث جلسة تصوير

هنا الزاهد تظهر بلوك جديد.. وتعليق قوي من سهر الصايغ

ترشيحاتنا

تبدأ من 425 ألف جنيه.. سعر و مواصفات مازدا 3 موديل 2021 .. صور

وزير الشباب يشهد احتفالية زد لتكريم أبطال مصر في أولمبياد طوكيو

أحمد موسى: قلق في أمريكا بعد اطلاق كوريا الشمالية صاروخا طويل المدى

ما المدة التي يتم قصر الصلاة خلالها أثناء السفر ..الإفتاء توضح

مقتل 58 معظمهم من الأطفال.. حمى الضنك مرض فيروسي يفتك بـ الهند

أفخم 5 سيارات موديل 2021 في الإمارات .. صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على طريقة البدري.. أول قرار فني لـ كيروش في منتخب مصر

بالأسماء .. شوبير يعلن رحيل 4 لاعبين جدد عن الأهلي رسميا

حقيقة تأجيل الدراسة بعد دخول الموجة الرابعة من كورونا

خطاب عاجل من وزارة التعليم للمديريات بشأن العام الدراسي الجديد

البابا فرنسيس يوجه رسالة تحذير عاجلة إلي الدول الأوروبية.. ما فحواها؟

إسدال الستار على لغز وفاة مهندس الدقهلية الغارق.. تفاصيل مروعة لعملية القتل

أول فيديو لحادث طائرة الركاب الروسية المنكوبة .. شاهد

هتك عرضها بعد درس القرآن.. الإعدام ينتظر إمام وخطيب مسجد بالدقهلية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إسدال الستار على لغز وفاة مهندس الدقهلية الغارق.. تفاصيل مروعة لعملية القتل

ميرهان حسين في ضيافة صدى البلد.. صور

مقام النبي هارون بالوادي المقدس أحد علامات سانت كاترين.. صور

القائمة الكاملة لـ جوائز MTV لأفضل أغاني الفيديو كليب.. صور

فيديو

وجعتِ قلوبنا عليكِ .. بوسي زُفت إلى السماء بدلا من عُش الزوجية

في حالة صحية حرجة .. تطورات مثيرة في واقعة سجود ممرض لكلب

فيديوجراف.. لإخراج الجن منها.. قصة عروس حلوان ضحية الدجل

فيديو جراف|أعمدة من الدخان الأحمر.. اشتعال غابات إسبانيا لليوم الخامس

المزيد

ساحة رأي

نسرين حجاج تكتب: الإمارات بين الحاضر والمستقبل

د. شيماء علام تكتب: حب ديجيتال

محمود البسيوني يكتب: لم أعد أتحمل خطيئة السكوت

داليا السواح تكتب: 2022 عام المجتمع المدني

د.وليد السويدي يكتب: كان رجلاً صالحًا

د.محمد عونى يكتب: الأهلى ملك السوبر المصرى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

المصرى البورسعيدى على طريق البطولات

المستشار أسـامة الصعيدي

حياة كريمة وحقوق الإنسان

ريهام مازن

العلاقات المثلية وإلغاء تعدد الزوجات

د.مجدي بدران

هل يمكن الجمع بين لقاحي كورونا والأنفلونزا؟

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الطلبان الباكستانية

إلهام أبو الفتح

دلل قلبك تكسب حياتك

كريمة أبو العينين

الخيانة

إبراهيم شعبان

الذين يقتلون الصحافة ويمشون في جنازتها

اﻟﻤﺰﻳﺪ