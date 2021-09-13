لفتة طيبة.. يوسف الشريف يهدى سمير غانم ودلال عبد العزيز جائزة الدير جيست

نشر الفنان يوسف الشريف، تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر يوجه فيه رسالة إلى زوجته المؤلفة إنجى علاء كما أهدى - فى لمسة طبية من جانبه - النجمين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز جائزته الأخيرة والتى تسلمها فى حفل الدير جيست عن مسلسله الأخير “كوفيد 25” حيث حصل على جائزة أفضل ممثل.

وقال يوسف الشريف : “أشكرها وهي سبب في حصولي على جائزة أحسن مسلسل مؤخرا ليها في الجايزة دي زيي بالظبط لأن هي اللي مألفة المسلسل كما اشكر المخرج أحمد نادر جلال وكرو وكاست العمل على مجهودهم في المسلسل واهدى الجائزة للراحلين النجمين سمير غانم ودلال عبدالعزيز”.

دلال عبد العزيز

وكان نعى الفنان يوسف الشريف، الفنانة دلال عبد العزيز عبر تغريدة نشرها على صفحته الرسمية بموقع “تويتر".

وكتب يوسف الشريف "إنا لله وإنا إليه راجعون…رحم الله الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز..خالص العزاء لاخواتي دنيا وإيمي خالص العزاء لرامي رضوان وحسن الرداد خالص العزاء لكل اهلها و محبيها ..ربنا يرحمها ويدخلها فسيح جناته".

و شاركت انجى علاء فى كتابة و تاليف مسلسل "كوفيد - 25" بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وأيتنعامر، وإدوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلامجمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال.

وتدور أحداث المسلسل فى إطار تشويقى حول طبيب يترأس مجموعة طبية متخصصة في صنع لقاحات لمواجهة فيروسات خطيرة في العالم.

وكانت وقالت إنجى علاء فى بيان لها: "يقدم شخصية "يوتيوبر" خلال أحداث العمل الذى يحاكى تطور لوباء من خلال قصة خيالية ودراما اجتماعية تجمع بين المشاهد المؤثرة والأكشن والتشويق".