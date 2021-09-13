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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مكاتب حكومية لن تنتقل إلى العاصمة الإدارية الجديدة.. فيديو

هاني محمود
هاني محمود

قال هاني محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، إن التطبيقات الإلكترونية ستوفر إمكانية حصول المواطنين علي الخدمات الحكومية بسهولة ويسر، مؤكدا أن منصة مصر الرقمية تعد إنجازا كبيرا للدولة لأنها ستؤدي إلى نقلة نوعية في تعاملات الحكومة مع المواطنين .

وأضاف هاني محمود خلال لقائه في برنامج " الحياه اليوم " المذاع علي قناه "الحياة"، أن المكاتب التي تقدم خدمات جماهيرية للمواطنين لن يتم نقلها إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى اختيار 60 ألف موظف علي 4 محاور تمثل المهارات الأساسية التي تم تدريبهم عليها قبل الانتقال الي العاصمة الإدارية.


وأوضح هاني محمود، أن وزارة الاتصالات انتهت من أرشفة المستندات الحكومية رقميا للعمل بها في مقرات الوزرات بالعاصمة الإدارية الكترونيا، مؤكدا أن الدولة تعمل علي تغيير ثقافة العمل الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة.


مستشار رئيس الوزراء: التحول الرقمي يقضي على الفساد في تنفيذ الأحكام ..فيديو

 

قال هاني محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، إن  التحول الرقمي سيقضي علي الفساد في مجال تنفيذ الاحكام القضائية وسيؤدي الي تغيير ثقافة تعامل المواطنين في المعاملات المالية بالاعتماد علي الدفع بالفيزا فقط.

 

وأضاف هاني محمود  ، ان التحول الرقمي سيختصر وقتا كبيرا لأنهاء المعاملات الإدارية الخاصة بالمواطنين، مؤكدا أن وزارة التضامن الاجتماعي توفر عبر موقعها الالكتروني خطوات تسجيل واشهار الجمعيات والمؤسسات الاهلية الكترونيا.

 

وأوضح هاني محمود، أن انطلاق استراتيجية حقوق الانسان في مصر يعطي رسالة واضحة للداخل والخارج تؤكد علي أهمية الحقوق في مصر وعلي رغبة الحكومة في الحفاظ علي حقوق الانسان المصري .

رئيس الوزراء المعاملات المالية العاصمة الادارية التحول الرقمي العاصمة الإدارية الجديدة منصة مصر الرقمية حقوق الإنسان التضامن الاجتماعي

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