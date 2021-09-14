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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ليلى اسكندر تتعرض لموقف محرج وتسقط من على المسرح.. فيديو

ليلى اسكندر
ليلى اسكندر

تعرضت  نجمة ستار أكاديمي الفنانة اللبنانيّة ليلى اسكندر لموقف محرج أثناء قيامها بالغناء في أحد الأفراح .

وأثناء غناء ليلى اسكندر لم تتمكن من التماسك ، حيث كانت تعود إلى الخلف إلا أنها سقطت على الأرض بطريقة محرجة.

وأعلنت الفنانة ليلى إسكندر عن عودتها إلى زوجها بعد أن كانت أعلنت انفصالها منه ، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

 

وقالت ليلى إسكندر: "ما شاء الله تبارك الله، الحمد الله وصل بو يوسف بالسلامة، نورت بيتك دائما الحب ينتصر".

وحرصت على الرد على تساؤلات متابعيها، حيث قالت : "لم يحدث طلاق وأنهما عادا إلى بعض وهي سعيدة بتلك الخطوة".

 

كانت ليلى إسكندر قد أعلنت  من قبل عبر حسابها على "إنستجرام" انفصالها قائلة: "أعلن انفصالى عن يوسف رسميا".

 ليلى اسكندرتكشف عن حقيقة زواجها من شخص كويتي الجنسية

وكشفت نجمة ستار أكاديمي الفنانة ليلى اسكندر، عن حقيقة زواجها من شخص كويتي الجنسية، لخمسة أيام قبل زاوجها للمرة الثانية من الممثل السعودي يعقوب الفرحان.

 

وأوضحت ليلى اسكندر، في لقاء لها مع برنامج "السندريلا" مع الإعلامي صالح الراشد على قناة "atv" الكويتية، أن زواجها الأول من رجل الأعمال الكويتي رائد العبكل، جاء بعد صداقة مستمرة حتى اليوم، وليست علاقة حب هي التي جمعتهما.

 

وأشارت نجمة ستار أكاديمي، إلى أن زواجها الأول استمرّ لمدّة خمسة أيام فقط ووقع بعدها الانفصال، قائلة: "ما اتفقنا وما مشي الحال".

ونشرت الفنانة اللبنانية نجمة ستار أكاديمي ليلى اسكندر، عدة صور لها عبر حسابها على تطبيق انستجرام، مثيرة للجدل، حيث ظهرت فيها بـ فستان شورت، قصير جدًا. 

 

صور ليلى اسكندر، الأخيرة، فاجأت متابعيها عبر انستجرام، لاسيما وأنهم اعتادوا على ظهورها بملابس طويلة، وأحيانًا بالعباءة والحجاب، بعد اعتناقها الإسلام. 

 

كانت ليلى اسكندر، تحدثت  في لقاء مع برنامج «سندريلا»، عبر قناة atv - الفضائية، حول أسباب اعتناقها الإسلام، نافية أن يكون هذا بسبب زواجها من الممثل السعودي يعقوب الفرحان. 

 

وأضافت ليلى اسكندر، إنها دخلت الإسلام عن قناعة بعد قرائتها للقرآن، مشيرة إلى أن دينها هو الإنسانية، وأنه ليس من حق أحد أن يناقشها في دينها، . 

 

وأثارت ليلى اسكندر، حالة من الجدل في آخر عام 2017، بعد اعترافها باعتناق الإسلام في فيديو "لايف" بثته عبر حسابها على انستجرام، قالت فيه: "أنا مسلمة وأحترم العادات والتقاليد"، مشيرة إلى أنها تستحي عندما يتطلع لها أحد الرجال. 

وظهرت ليلى إسكندر، بعد إعلان إسلامها وهي ترتدي حجابًا وعباءات على الطراز السعودي، تظهر بها منفردة مرة، ومع زوجها الفنان السعودي يعقوب الفرحان مرة أخرى، ما جعل الكثيرين يتساءلون حول اعتناقها الإسلام، لكنها كانت تتكتم.

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