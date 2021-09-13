أخبار التوك شو|مستشار الرئيس يوضح مدة الموجة الرابعة.. والقصة الكاملة لفتاة الفستان

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات نرصدها لكم خلال التقرير التالي:

أحمد موسى: قلق في أمريكا بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخا طويل المدى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن كوريا الشمالية تفاجئ العالم بتجربة صاروخ كروز طويل المدى، وسط متابعة عالمية.

عائلات بأكملها مصابة.. مستشار الرئيس يحدد مدة الموجة الرابعة لـ كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن مصر دخلت الموجة الرابعة لفيروس كورونا، مضيفا:" الأعداد تزداد بشكل تدريجي حتى تصل لذروة الموجة ثم تستقر عدد الحالات ثم تبدأ الإعداد في الانخفاض ".

مستشار الرئيس للصحة: تطعيم 8 ملايين مصري باللقاحات حتى الآن

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إنه تم تطعيم 8 ملايين مصري حتى الآن بلقاحات فيروس كورونا .



ميار شريف: دعم المصريين يدفعني لتحقيق المزيد من النجاح

قالت لاعبة التنس المصرية ميار شريف، إنني بشكر ربنا على دعم المصريين والإعلاميين على الدعم الكبير، وهو الذي يدفعني لتحقيق مزيد من النجاح.



مجاهد: مصر قفزت من المركز 138 إلى 80 عالميا في التعليم الفني

قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن ترتيب مصر ارتفع من المركز 138 - إلى 80 عالميا ، وهى قفزة كبيرة في ترتيب التعليم الفني .

تاج الدين:لا مانع من تعاطي لقاحى كورونا والأنفلونزا في نفس اليوم بشرط

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إنه لا توجد مشكلة في الحصول على لقاح كورونا ولقاح الانفلونزا معا.



هل يصبح لقاح كورونا إجباريا على المواطنين؟..مستشار الرئيس للصحة يحسم الأمر

وجه الإعلامي أحمد موسى سؤالا لـ مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، قائلا:" هل تأتي مرحلة يكون فيها تطعيم كورونا إجباري على كل المواطنين؟" ، ورد الدكتور محمد عوض تاج الدين، قائلا:" هناك دول في العالم جعلت لقاح كورونا إجباريا على الشعوب".

القصة الكاملة لواقعة تنمر الطالبة حبيبة ورد رئيس جامعة طنطا ..فيديو

قالت حبيبة طارق الطالبة بجامعة طنطا وضحية التنمر لارتداء الفستان ، إن البلاغ الذى قمت بتقديمة ضد المراقبين تم حفظة وقالوا ان هذا البلاغ ادعاء مني علي المراقبين ولم يحدث شيء وهذا بسبب عدم اكتفاء الأدلة .

وزير قطاع الأعمال يوضح تفاصيل عمل المنظومة الجديدة لتداول الأقطان

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، أن المنظومة الجديدة لتداول الأقطان تعتمد على استلام الأقطان من المزارعين مباشرة ودون وسطاء معبأة في أكياس يتم توفيرها من خلال مراكز التجميع.