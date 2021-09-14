رابطة تجار السيارات: إرجاء قرار نقل المعارض خارج الكتلة السكنية هدية من السيسي ووزارة التنمية للقطاع 

عبر محمود حماد، رئيس قطاع المستعمل والهايبرد بـ رابطة تجار السيارات، ورئيس شركة حماد موتورز المتخصصة في بيع المركبات الجديدة والمستعملة ، عن سعادته بعد قرار إرجاء وزارة التنمية المحلية، تنفيذ قرار نقل معارض السيارات خارج الكتل السكنية لأجل غير مسمى .



وأضاف رئيس قطاع المستعمل والهايبرد بـ رابطة تجار السيارات ، أن قرار الإرجاء يعتبر هدية من الرئيس السيسى ووزارة التنمية المحلية لجميع العاملين فى قطاع السيارات و العاملين فى المعارض بشكل عام ، حتى لا تتضرر مصالحهم الشخصية ، و ايجاد حلول دائمة لهذه الأزمة .



وأوضح حماد ، أن تنفيذ قرار نقل معارض السيارات خارج الكتل السكنية ، كان يعنى ضرر عدد كبير من العائلات ، وضياع استثمارات كبيرة داخل مصر ، ولكن بسبب مراعات الدولة لظروف هذا القطاع ، و عملها دائما على رفع مستوى معيشة المواطن ، جاء هذا الأرجاء .



كما أن قرار الأرجاء جاء بعد تفهم القيادات التنفيذية بوزارة التنمية المحلية والمحليات بعدم وجود ظهير صحراوي فى بعض المناطق بالمحافظات مما يعيق تنفيذ قرار الخروج من الكتل السكنية .



وأكد حماد أن إرجاء وزارة التنمية المحلية، تنفيذ قرار نقل معارض السيارات خارج الكتل السكنية لأجل غير مسمى ، جاء بعد مساعي كبيرة ومستمرة من قبل رابطة تجار السيارات وعلى رأسهم المستشار أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات ، مع وزارة التنمية المحلية و دار الهيئة الهندسية ، وأعضاء مجلس النواب .

وتابع حماد أن معارض السيارات بدأت بالفعل في تلقي إخطارات جديدة تؤكد تأجيل تنفيذ القرار في العديد من المناطق مثل محافظة الجيزة ، غير أن بعض الأحياء ما زالت مستمرة في إرسال إنذارات الإخلاء بصورة فردية، وهذا ما سيتم تدارجه مع الوقت وتعميم قرار الأرجاء .

جدير بالذكر أن العديد من معارض السيارات كانت قد تلقت في الأشهر الأخيرة إنذارات تفيد بضرورة النقل خارج الكتلة السكنية خلال مدد زمنية محددة، قبل أن تتخذ وزارة التنمية المحلية قرارها الأخير بإرجاء التنفيذ لأجل غير مسمى.