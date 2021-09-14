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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فينجادا: اعتذرت عن تدريب الأهلي

الاهلي
الاهلي

أكد البرتغالي نيلو فينجادا، المدير الفني لاتحاد الكرة، أن أمورا عائلية وأسبابا أخرى، وراء عدم توليه المهمة الفنية للفريق الأول بالنادي الأهلي.

 

وقال فينجادا فى حواره مع برنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق المذاع على قناة "TEN": "قلت لمسؤولي الأهلي أن لدي ظروف عائلية، ولم أندم على قرار اعتذاري عن عدم تدريب الأهلي، كان من الرائع أن أتولى تدريب الأهلي بعد تحقيق النجاح مع الزمالك، لكن في بعض الأحيان تسير خلف رغبتك".

 

وعن أفضل اللاعبين خلال تواجده مع الزمالك: "كان هناك توليفة من اللاعبين المميزين أبرزهم حازم إمام صاحب الموهبة والإمكانيات الكبيرة وجمال حمزة ومدحت عبدالهادي ووائل القباني إلى جانب الكثير من اللاعبين".

 

وعن أزمته مع حسام حسن: "اتخذت إجراء إداري ضد حسام، وكان يتدرب وحيدًا، وتدخل كمال درويش، رئيس الزمالك وقتها وتم حل الأزمة، وعاد حسام أكثر انضباطًا".

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