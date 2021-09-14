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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

زوجة يوسف الشريف تحتفي بعيد ميلاده بطريقتها الخاصة.. شاهد

عيد ميلاد يوسف الشريف
عيد ميلاد يوسف الشريف

احتفلت السيناريست إنجي علاء، بعيد ميلاد زوجها، الفنان يوسف الشريف، على طريقتها الخاصة، وشاركت متابعيها على موقع تويتر، صورا من الحفل. 

 

وعلقت إنجي علاء على صور عيد ميلاد يوسف الشريف،: "كل سنة وأنت طيب وبخير وفي أحسن حال يا حبيبي.. ويا رب سنين جاية كلها سعادة وراحة بال وربنا يحفظك ويخليك لينا".

 

وبادلها الفنان يوسف الشريف، بنشر صور عيد ميلادها ومنشورها، وعلق عليها: "وأنت طيبة يا حبيبتي". 

ويحتفي الفنان يوسف الشريف، اليوم، بعيد ميلاده الـ 43، وسط احتفاله بنجاحه وتكريمه في حفل دير جيست عن مسلسله الأخير "كوفيد 25". 

و نشر الفنان يوسف الشريف، تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر يوجه فيه رسالة إلى زوجته المؤلفة إنجى علاء كما أهدى - فى لمسة طبية من جانبه - النجمين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز جائزته الأخيرة والتى تسلمها فى حفل الدير جيست عن مسلسله الأخير “كوفيد 25” حيث حصل على جائزة أفضل ممثل. 

وقال يوسف الشريف : “أشكرها وهي سبب في حصولي على جائزة أحسن مسلسل مؤخرا ليها في الجايزة دي زيي بالظبط لأن هي اللي مألفة المسلسل كما اشكر المخرج أحمد نادر جلال وكرو وكاست العمل على مجهودهم في المسلسل واهدى الجائزة للراحلين النجمين سمير غانم ودلال عبدالعزيز”.

يوسف الشريف انجي علاء عيد ميلاد يوسف الشريف كوفيد ٢٥ دير جيست

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