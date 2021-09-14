لجان المتابعة بالغربية تتفقد 320 مدرسة استعدادا للعام الدراسي الجديد

قال ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إن لجان المتابعة تفقدت 219 مدرسة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وطارق رحمي، محافظ الغربية، وبناء على تكليفات لفرق المتابعة بالمديرية والإدارات، وإدارة المتابعة وتقويم الأداء بالمديرية والإدارات التعليمية العشر، بضرورة متابعة جاهزية جميع مدارس المحافظة قبل بدء العام الدراسي، والوقوف على كافة السلبيات ومعالجتها ومتابعة تنفيذها.



وأضاف أنه تمت متابعة 11 مدرسة بشرق طنطا، وتم حصر عدد من السلبيات التي تمت ازالتها خلال المتابعة، وفي غرب طنطا تمت متابعة 11 مدرسة، أما في شرق المحلة فتمت متابعة 24 مدرسة، وفي غرب المحلة تمت متابعة 34 مدرسة، أما في إدارة زفتى، فتمت متابعة 8 مدارس، وفي السنطة، تمت متابعة 32 مدرسة، وفي إدارة سمنود 20 مدرسة، وقطور 20 مدرسة، وفي إدارة بسيون، تمت متابعة 9 مدارس، وكفر الزيات 20 مدرسة، أما التعليم الفني، فتمت متابعة 30 مدرسة، ليصل إجمالي المتابعات في اليوم الثاني إلى 219 مدرسة، ووجود 420 سلبية تمت إزالة 327 سلبية منها، وجاري العمل على إزالة 93 سلبية بالمدارس.



الجدير بالذكر، أن لجان المتابعة والتي بدأت عملها من أمس، تابعت 101 مدرسة، وتم حصر 237 سلبية، تم إزالة ومعالجة 160 منها، وجاري العمل على إزالة الباقي.



يأتي ذلك في إطار الاستعدادات التي تقوم بها المديرية لاستقبال العام الدراسي الجديد، وتنفيذ ما ورد بالكتاب الدوري 24 لسنة 2021.