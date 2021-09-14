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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحيفة أمريكية: إيران لديها القدرة على إنتاج وقود لصنع رأس نووي خلال شهر

نووي إيران
نووي إيران

كشف تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن خبراء البيانات توصلوا إلى أن إيران تملك القدرة على إنتاج وقود لصنع رأس نووي في غضون شهر واحد.

وقال التقرير الذي اصدره "معهد العلوم والأمن الدولي" إن تخصيب إيران خلال الصيف لليورانيوم بدرجة نقاء 60% كان له تأثير كبير، فقد جعلها قادرة على إنتاج وقود قنبلة واحدة في غضون شهر واحد. بينما يمكنها إنتاج وقود السلاح الثاني في أقل من ثلاثة أشهر، والثالث في أقل من خمسة أشهر".

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وأضاف التقرير أنه رغم ذلك، فإن تصنيع رأس حربي حقيقي، أي رأس يمكن أن يصلح للتركيب على صاروخ إيراني ويتحمل إعادة دخول الغلاف الجوي، سيستغرق وقتا أطول بكثير.

وذكرت الصحيفة أن إيران تضغط على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لتوقيع اتفاق من خلال تعزيز إنتاج الوقود النووي.

ويمنع الاتفاق إيران من تخصيب اليورانيوم بما يزيد على 3.67%، وهي نسبة أقل بكثير من 90% اللازمة لتطوير سلاح نووي، لكن إيران واصلت تخصيب اليورانيوم منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، في 2018، ووصلت النسبة إلى 60%.

 

 

 

 

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