مرصد أمريكي: العاصفة نيكولاس تتحول لإعصار مع اقترابها من تكساس

كشف مرصد أمريكي، اليوم الثلاثاء، أن العاصفة نيكولاس تتحول إلى إعصار مع اقترابها من مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية.

ومن ناحية أخرى، أعلنت السلطات الصينية، أمس الإثنين، إغلاق المدارس في شنجهاي، وإلغاء معظم الرحلات إليها؛ تحسبا لإعصار شانتو الذي متوقع أن يضرب المدينة.

وضرب إعصار تشانتو، أول أمس الأحد، تايوان بأمطار غزيرة ورياح قوية، مما تسبب في انقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل، مع مرور مركز العاصفة على الساحل الشرقي لجزيرة تايوان متجها إلى شنجهاي.

ووفقا لوكالة أسوشيتد برس الأمريكية، أصدرت الحكومة الصينية تحذيرا من إعصار تشانتو، لسكان شنجهاي وحذرت من احتمال هطول أمطار غزيرة.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية بإجلاء أكثر من 2000 شخص من المناطق المعرضة للفيضانات في مقاطعة هوالين على الساحل الشرقي، وتعليق رحلات الطيران وخدمة القطارات في تايوان مع اقتراب العاصفة.

فيما نوَّه مكتب الأرصاد المركزي، أول أمس الأحد، بأن مركز إعصار تشانتو كان على بعد نحو 70 كيلومترا قبالة الساحل الشمالي الشرقي لتايوان مع رياح بلغت سرعتها 162 كيلومترا في الساعة وهبات رياح تصل إلى 198 كيلومترا في الساعة.