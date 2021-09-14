تحرك عاجل من الصين مع اقتراب إعصار "تشانتو" المخيف

تستعد الصين بخطط طوارئ كبيرة لإعصار تشانتو ، الذي يقترب من السواحل الصينية، وسط مخاوف كبيرة من أن يشكل الإعصار موجات فيضانات عاتية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام صينية عدة.

وعلى هذا الأساس، أجلت السلطات الصينية حوالي 330 ألف شخص من شنجهاي، في إطار استعداد المدينة لأمطار غزيرة ورياح عاتية مع إعصار "تشانتو".

ويعد "هو الإعصار الرابع عشر الذي يضرب المدينة الصينية العملاقة هذا العام.

وتوقع مركز شنجهاي للأرصاد الجوية، أن يبقى الإعصار فوق المياه البحرية الواقعة على بعد ما بين 100 كيلومتر إلى 200 كيلومتر شرق شنجهاي، بدءا من مساء الاثنين وحتى يوم الأربعاء، قبل أن يضعف ويتحرك بالاتجاه الشمالي الشرقي بعيدا عن المدينة يوم الخميس.

ومن المتوقع أن تشهد أجزاء من شنغهاي أمطارا يصل منسوبها إلى 250 ملم حتى يوم الأربعاء.

وفي إطار الاستعدادات الوقائية، أوقفت السلطات حركة 150 من حافلات المسافات الطويلة، وعلقت بعض خدمات نقل السكك الحديدية وأغلقت 112 من المواقع السياحية.

وتم أيضا تعليق الدراسة اليوم في رياض الأطفال والمدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية، بمدينة نانتونج بمقاطعة جيانجسو.

ويأتي ذلك بعد أن غمر إعصار "تشانتو" تايوان بأمطار غزيرة الأحد، حيث تم تعليق رحلات الطيران وخدمة القطارات في تايوان السبت مع اقتراب العاصفة وأفادت وكالة الأنباء المركزية بإجلاء أكثر من ألفي شخص من المناطق المعرضة للفيضانات في مقاطعة هوالين على الساحل الشرقي.

وفي منتصف نهار الأحد بالتوقيت المحلي كان مركز "تشانتو" على بعد نحو 70 كيلومترا قبالة الساحل الشمالي الشرقي لتايوان مع رياح بلغت سرعتها 162 كيلومترا في الساعة وهبات رياح تصل إلى 198 كيلومترا في الساعة، وفقا لمكتب الأرصاد المركزي.

وقال المكتب إن ما يصل إلى 13 سنتيمترا من الأمطار سقطت الأحد في بعض المناطق متوقعا هطول الأمطار بمنسوب يصل إلى 2- سنتيمترا.

وسقطت أمطار غزيرة على العاصمة تايبيه وأجزاء أخرى من الجزيرة.