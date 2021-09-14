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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

1.33 مليار جنيه خسائر "كيما"خلال العام المالى 2020/2021

ارشيفية
ارشيفية

أعلنت شركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية احدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام عن تراجع خسائرها هامشياً خلال العام المالي 2020-2021.

و أظهرت المؤشرات المالية شركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام تخقيق خسائر بلغت 1.33 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى يونيو الماضي، مقابل خسائر بلغت 1.35 مليار جنيه في العام المالي السابق له.

بلغت إيرادات شركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، نحو 1.4 مليار جنيه خلال 2020/2021 مقابل إيرادات بلغت 315.18 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وسجلت شركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما،  خسائر بلغت 1.01 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 42.915 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

و بلغت إيرادات شركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية أحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام 825.44 مليون جنيه خلال ال 8 اشهر الأولى من العام المالى الماضى مقابل إيرادات بلغت 165.9 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي السابق له.

تأسست شركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، لإنتاج الأسمدة النيتروجينية لجنوب الوادى بالاعتماد على محطة كهرباء خزان أسوان.

بدأ إنتاج شركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، من السماد فى عام 1960 بطاقة إنتاجية 600 طن فى اليوم، وفى عام 1967 تم إنشاء مصنع لإنتاج سبيكة الفيروسيليكون بطاقة إنتاجية 7000 طن فى السنة وذلك بحسب الموقع الرسمي للشركة.

وتمتلك الشركة القابضة للصناعات الكيماوية 56% من اسهم الشركة، فى حين تمتلك الهيئة القومية للتأمين 26%، هيئة الاوقاف 3%، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى 1% , هيئة صندوق البريد 3% , بنك التنمية والائتمان الزراعى 0.05% بنك مصر 4.9%، بنك ناصر 0.05%، شركة مصر.

شركة الصناعات الكيماوية المصرية لقابضة للصناعات الكيماوية وزارة قطاع الاعمال محطة كهرباء خزان أسوان كيما

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