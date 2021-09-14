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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جهاز المشروعات الصغيرة يحقق حلم الشباب .. تفاصيل

أحمد عبد العزيز
أحمد عبد العزيز

خصص برنامج الحقيقة فقرة خاصة عن شاب يدعى أحمد عبد العزيز من سكان محافظة البحيرة، والذى قام بتنفيذ مشروع انتاج الثلج، بـ الاستعانة بـ جهاز المشروعات الصغيرة.


قال أحمد عبد العزيز، إنه قام بـ تنفيذ حلمه بـ مشاركة جهاز المشروعات الصغيرة، وأن مصنعه أصبح متقدما.


وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " الحقيقة" المذاع على قناة إكسترا نيوز، تقديم الإعلامية آية عبد الرحمن، أن الجهاز يقدم الدعم لـ أى فكرة تقدم، وهناك مساندة كبيرة.


وحرصت الدولة من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة على دعم القطاع فنيا وماليا لأهميته، حيث يستحوذ على نحو 70% من قيمة الاقتصاد المصرى فضلا عن دوره فى التشغيل وخفض معدلات البطالة لاستيعابه أعدادا كبيرة من العمالة.

 

وينشر "صدى البلد"، 5 خطوات للحصول على تمويل من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للبدء في إنشاء مشروع صغير، كالآتي:

 

أولًا: مشروعية المشروع المراد تنفيذه
يمول جهاز تنمية المشروعات جميع أنواع المشاريع الصغيرة الجديدة والقائمة الإنتاجية، والصناعية، والتجارية، والخدمية، والحرفية، وكذلك مشروعات الثروة الحيوانية، والسمكية والداجنة.


ثانيًا: اشتراطات شخصية
- السن: أكبر من 21 عاما، كامل الأهلية.

- تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء أو التأجيل.


ثالثًا: الضمانات المطلوبة
- حسن السمعة والجدية.

- ضامن شخصي حسن السمعة.


رابعًا: المكتب الإقليمي لجهاز تنمية المشروعات
الاتصال على الخط الساخن رقم 16733 لمعرفة عنوان المكتب الإقليمي للصندوق الاجتماعي في محافظة المستفيد والتوجه إليه، لمناقشة المسئولين حول فكرة المشروع والحصول على استشارات فنية و استرشادية ودراسات جدوى خاصة بالمشروع.


خامسًا: الدورة المستندية
بعد الاتفاق مع المسئولين في المكتب الإقليمي للجهاز على دراسة الجدوى، يتيح الجهاز لصاحب المشروع منظومة الشباك الواحد لاستخراج السجل التجاري والبطاقة الضريبية من خلال المكتب واستكمال المستندات المطلوبة لتنفيذ المشروع، بالإضافة إلى التمويل المطلوب.

المشروعات الصغيرة الثلج جهاز المشروعات الصغيرة صدى البلد تمويل

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