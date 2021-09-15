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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم تطالب المديريات بترشيح خبراء ماليين ومديرين تنفيذيين لمدارس 30 يونيو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه نظرا لاعتذار بعض الخبراء الماليين والمديرين التنفيذين لبعض مدارس 30 يونيو، فقد تقرر إلزام مديري المديريات التعليمية بترشيح عددا كافيا من الخبراء الماليين والمديرين التنفيذيين .

وقالت وزارة التربية والتعليم : لابد ان يتضمن الترشح صحيفة الحالة مدون بها التطور الوظيفي لكل من الخبير المالي والمدير التنفيذي .

ويتم ارسال بيانات المرشحين على البريد الالكتروني  [email protected] على النحو التالي :

- الاسم رباعي
-الرقم القومي
-الوظيفة الحالية
-صحيفة احوال سارية مدرج بها التدرج الوظيفي
-رقم مولايل "واتس اب"
-الوظيفة المرشح إليها

جدير بالذكر أن مدارس 30 يونيو هي المدارس التي كانت مملوكة لأعضاء جماعة الاخوان المسلمين الارهابية ، حيث أصبحت مدارس 30 يونيو الان تتبع ، وزارة التربية والتعليم مباشرة، بعد الاستحواذ عليها بناء على حكم قضائي نهائي واجب النفاذ، بأن يتم سحبها من أصحابها المنتمين للجماعة الإرهابية، حتى صارت تحت الإشراف المالي والإداري والتربوي للوزارة، بقيادة مباشرة من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

 

واستعانت وزارة التربية والتعليم ، بنخبة من مدراء المدارس الأكفاء، لـ إدارة مدارس 30 يونيو ، وكان الهدف الأساسي تحسين المستوى التعليمي، وإرضاء الطلاب وأولياء الأمور، والقضاء على كل الظواهر السلبية، وقطع أي صلة بين المدارس وأصحابها الإخوان.

 

كانت مجموعة مدارس 30 يونيو قد قررت، تنظيم دورات تدريبية صيفية لتأسيس وتقوية الطلاب في جميع المواد الدراسية ، كـ منحة مجانية مقدمة من وزير التربية والتعليم ، حرصا على الارتقاء بالمستوى التعليمي لطلاب تلك المدارس ، وشغل اوقات فراغهم بما يحدث الاستفادة القصوى لهم في فترة الاجازة الصيفية بدءا من شهر يونيو وحتى شهر سبتمبر من العام الحالي.

 

يأتي ذلك ايماءا إلى توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ورئيس مجلس ادارة مجموعة مدارس 30 يونيو بتخفيف العبء على كاهل اولياء امورو الطلاب المقيدين بمدارس 30 يونيو.

 

وتلقت مدارس  يونيو تعليمات رسمية من هشام جعفر مدير المكتب الفني لمجموعة مدارس 30 يونيو بإتخاذ الاجراءات اللازمة نحو البدء في عمل تلك الدورات على ان يتم تقديم تلك المنحة وفقا للضوابط التالية :

 
- حضور الطلاب إلى مقر المدرسة
-  للطلاب حرية اختيار المعلم من داخل اعضاء هيئة التدريس بالمدرسة
- عدم تحمل ولي الامر اي مبالغ مالية نظير ذلك تشجيعا للطلاب.

 

ويقوم المكتب الفني لمجموعة مدارس  يونيو بتحديد إثابة لجميع العاملين القائمين على تلك الدورات بالاضافة إلى صرف مكافآة خاصة للمعلم الحائز على ثقة واختيار اكبر نسبة من الطلاب له ، شريطة موافاة المكتب الفني للمجموعة بكشف بأسماء الطلاب المستفيدين من المنحة والمعلمين والعاملين القائمين عليها مع التشديد على اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية اثناء تفعيل تلك الفصول.

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