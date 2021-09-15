الزمالك يكشف كواليس تسوية أزمة النادي مع حمدي النقاز

تحدث محمد الإتربي نائب رئيس الزمالك، عن تسوية أزمة النادي مع التونسي حمدي النقاز بعد عودته للقلعة البيضاء.

وقال الإتربي في تصريحات هاتفية لبرنامج "مع شوبير" عبر قناة "أون تايم سبورتس 1": "تم تسوية المشكلة مع حمدي النقاز بشكل ودي بعد عودته للزمالك".

وأضاف: "حمدي النقاز حصل على حكم في وقت سابق يلزم الزمالك بسداد مليون و350 ألف دولار، والتسوية تقضي بتنازل النقاز عن هذا الحكم بعد عودته للزمالك".

وتابع: "وصول النادي لهذه التسوية يعتبر أمرا جيدا لأنه لم يكن هناك حل آخر، النقاز لاعب كبير وإذا لم تتم التسوية كنا سنضطر لدفع مليون و350 ألف دولار دون الاستفادة من اللاعب".

وأعلن نادي الزمالك، تعاقده مع الدولي التونسي حمدي النقاز، لمدة 3 مواسم، في صفقة انتقال حر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووقع حمدي النقاز على عقود انضمامه لنادي الزمالك، في حضور حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي النادي، والدكتور حسام المندوه، وحسين السيد عضوي اللجنة، وفاروق جعفر المستشار الفني لمجلس الإدارة.

ويعد حمدي النقاز، ثالث صفقات الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد عمر كمال لاعب المصري السابق “ صفقة انتقال حر”، ومحمود شبانة قادما من أسوان.