خالد زكريا يكشف أهداف تقرير الأمم المتحدة عن التنمية البشرية في مصر

قال خالد زكريا، رئيس فريق إعداد تقرير التنمية البشرية في مصر، إن فترة إعداد تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية، استمرت لمدة عام ونصف العام.

وأضاف خالد زكريا، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"،: "التقرير غطى مرحلة فاصلة في تاريخ مصر، وهي الـ10 سنوات الماضية".

وأوضح خالد زكريا: "تقرير الأمم المتحدة عن التنمية البشرية في مصر، أجرى مجموعة من المقارنات بين مصر ومجموعة من الدول التي تعلو مصر في مؤشر التنمية البشرية".

وأكمل خالد زكريا: "الهدف من إعداد تقرير الأمم المتحدة؛ هو الحديث عن مسيرة مصر خلال الـ10 سنوات الماضية، إضافة إلى التعرف على كيفية تحقيق أهداف استراتيجية 2030".

ولفت خالد زكريا إلى أن: "مصر تتأهل لمصاف دول عالية التقدير في مؤشر التنمية البشرية"، مضيفا: "ما وثَّقه التقرير؛ يشير إلى أن مصر حققت الكثير من الإنجازات والتطورات".