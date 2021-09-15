عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة: تسجيل 503 حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا و10 وفيات

صدى البلد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 325 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 247450 حتى اليوم.

 

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 503 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 10 حالات جديدة.

 

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

 

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 293951 من ضمنهم 247450 حالة تم شفاؤها، و 16895 حالة وفاة.

 

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 


نسخة اندرويد
‏https://bit.ly/2MHG97L


نسخة ايفون
‏https://apple.co/3gURgYJل

فيروس كورونا وزيرة الصحة منظمة الصحة العالمية الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد فيروس كورونا

موضوعات متعلقة

أزمة جديدة تعطل صرف تعويضات عمال الحديد والصلب.. والفقي:أطراف التفاوض لم تجتمع

الصحة تحذر من الإصابة بفيروس الهربس الفموي

بسبب المتحورات.. خبير أوبئة يعلن ذروة إصابة الموجة الرابعة والفئات المعرضة للوفاة

"إبصار" بـ الأطباء العرب يجري 400 عملية مياه بيضاء بالكاميرون في سبتمبر

نقابة القطاع الخاص: إقرار الحد الأدنى بداية جيدة لإصلاح منظومة الأجور

بعد إفراجها عن أول مستحضراتها|رئيس هيئة الدواء يشارك في احتفالية جيبتو فارم

مستشفى 57357 وهيئة الدواء يحتفلان باليوم العالمي للصيادلة

نائب رئيس اتحاد العمال: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وضعت أربعة محاور لاستعادة قوة التنظيم النقابي

ترشيحاتنا

مستعد ألعب 90 دقيقة.. بيليه يُطمئن مُحبيه بعد خروجه من العناية المركزة

دعاء لراحة البال والقلب.. يفرج همك ويجعلك فى أحسن حال

غباشي : الرئيس السيسي وضع مصر في المكانة التي تستحقها

جهاز حماية المستهلك يوجه نصيحة هامة للمصريين .. وهذا دور العميل المتخفي|فيديو

الصحة: تسجيل 503 حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا و10 وفيات

الاستخبارات الأمريكية تؤكد عودة تنظيم القاعدة لأفغانستان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد صورته مع موسيماني.. إبراهيم سعيد يوجه رسالة لـ شيكابالا.. تفاصيل

السيسي : سنرتقي بحياة 58 مليون مصري خلال 3 سنوات

مجلس الوزراء السعودي يصدر 11 قرارا جديدا

عاجل|مجلس الأمن يصدر بياناً غداً بشأن سد النهضة..وهذا فحواه

دولة عربية تبدأ خفض رواتب بعض العاملين بنسب تصل لـ50%

نائب وزير التربية والتعليم: السوق المصري في أشد الحاجة لـ 3 تخصصات

الخطيب يهدي عبد الحفيظ وموسيماني والشناوي «عُملة الأهلي»

التعليم تستعد لبدء العام الدراسي الجديد بـ20 قرارا عاجلا |تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كليوباترا.. عظمة كلب ضخمة في الفضاء تثير حيرة العلماء

الأهلي يكرم الراحل محمد عبدالوهاب في احتفالية تدشين النجمة العاشرة

أشرف صبحي يهنئ الأهلي بالنجمة العاشرة

وصفات لترطيب البشرة الجافة .. مكونات طبيعية ورخيصة

فيديو

فيديو جراف| وفاة الفنان أحمد هيبة فى حادث أليم.. ماذا تعرف عنه

استقبال خاص لأبطال النجمة العاشرة في حفل الأهلي

الأهلي يكرم الراحل محمد عبدالوهاب في احتفالية تدشين النجمة العاشرة

الأهلي يكرم محرم الراغب وعدلي القيعي ‏في احتفالية تدشين النجمة العاشرة

المزيد

ساحة رأي

د.فتحي حسين يكتب: الراحل محمود العربي.. جابر الخواطر

أحمد شيخو يكتب: تفاعل الجيوسياسية العراقية مع المشهد الإقليمي

رمضان البيه يكتب: أفيقوا أمة الإسلام

حنان ابراهيم تكتب: محمود العربي

ليلى موسي تكتب: جدلية العلاقة ما بين الوطنية والأمن الإنساني

ضياء العطيفى يكتب: الأغنية الملغومة تبحث عن تشريع عقابي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

جيوبلوتكس الفوضى وتجديد لطلبان: «إشكالية استثمار الموارد الطلبانية»

نهال علام

ضلع أعوج

محمد نوار

إصلاح الفكر الديني!

شريف سمير

مَهر «الإمبراطور الفيلسوف»

د.محمود بكري

معركة الوعي (4)

مجدي أبوزيد

المصرى البورسعيدى على طريق البطولات

المستشار أسـامة الصعيدي

حياة كريمة وحقوق الإنسان

ريهام مازن

العلاقات المثلية وإلغاء تعدد الزوجات

اﻟﻤﺰﻳﺪ