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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد الزفاف .. عروس تخدع زوجها وتهرب بالأموال والمجوهرات

طالبان
طالبان

وقعت حادثة لا نراها إلا في الأفلام، حيث قامت عروس في منطقة ماينبوري في ولاية أوتار براديش الهندية بسرقة النقود والمجوهرات التي قدمها لها العريس وهربت من حفل الزفاف.

 

وقعت الحادثة الدرامية عندما كان الزوجان مع عائلة العريس في طريقهما إلى المنزل بعد الزفاف.

 

أشارت تقارير إعلامية إلى أن رجلًا هنديًا يدعى راجو كان قد عقد زواجًا تقليديًا بواسطة أحد الأشخاص والذي اشترط على والد العريس أن يدفع له 80 ألف روبية قبل الزواج مباشرة.

 

وقد وافق والد العريس على الشرط الغريب، ودفع المبلغ الطائل لذلك الشخص، من أجل أن يرى زفاف ابنه الذي فاته قطار الزواج.

 

وفي يوم الزفاف، قامت عائلة العريس أيضًا بتقديم الملابس والمجوهرات للعروس الشابة بالإضافة إلى الأموال المطلوبة.

 

لكن ما بدأ خطأ لابد وأن ينتهي بكارثة، فقد كانت الصدمة الكبرى في نهاية الزفاف الغريب عندما هربت العروس بكل المجوهرات والمال من موقف الحافلات.

 

بعدما أرسلت العريس بعيدًا حيث طلبت منه إحضار الماء لها، حيث كان من المفترض أن يستقل العروسان الحافلة للذهاب إلى منزلهما.

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