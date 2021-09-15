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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الشروق الجزائرية: مصطفى غربال يدير مباراة السوبر بين الأهلي والطلائع.. والحكم يرد

صدى البلد

ذكرت صحيفة الشروق الجزائرية، أن مباراة السوبر المصري تم إسنادها لمصطفى غربال على أن يكون مواطنه الجزائري مهدي عبيد حكمًا للفيديو.

وأكدت الصحيفة الجزائرية، أن مباراة السوبر المصرى بين الأهلى المصرى وطلائع الجيش سيديره طاقم تحكيم جزائرى وهم مصطفى غربال بمساعدة الثنائى عبد الحق اتشعلي، وعباس أكرم زرهوني، والياس بوكواسة كحكم رابع، فى حين سيتكفل الثنائى عبيد شارف وبن براهم لحلو بتقنية الفيديو"الفار".

وقال غربال في تصريحات إعلامية: “لم أستلم أي تكليف بالمباراة حتى الساعة”.

كما تلقي النادي الأهلي خطابا رسميًا من اتحاد الكرة  المصري بتحديد موعد لقاء السوبر المحلي لموسم 2019-2020 أمام طلائع الجيش يوم 21 سبتمبر الحالي على استاد الجيش ببرج العرب في تمام الساعة السابعة مساء. 


وكشف خطاب اتحاد الكرة المصري أيضًا عن لائحة المباراة، موضحًا أنه حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي يلعب وقت إضافي مدته نصف ساعة علي شوطين واذا انتهى الوقت الإضافي بالتعادل أيضا تطبق قاعدة ركلات الترجيح من نقطة الجزاء لتحديد الفريق الفائز باللقب.

 

وشدد الخطاب أيضا علي ارتداء النادي الأهلي بطل دوري 2019-2020 زيه الأصلي علي أن يرتدي طلائع الجيش ثاني كأس مصر موسم 2019-2020 زيه الاحتياطي.‏

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الشروق الجزائرية: مصطفى غربال يدير مباراة السوبر بين الأهلي والطلائع.. والحكم يرد

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