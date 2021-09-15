محمد حشيش لاعب الأهلي السابق: نحن شركاء في النجمة العاشرة

علق محمد حشيش نجم الأهلي السابق، على احتفالية القلعة الحمراء بلقب دوري أبطال إفريقيا العاشر، حيث أبدي سعادته بالحدث والحضور.

وقال حشيش في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": “سعيد بدعوة الحضور للاحتفال بالعاشرة وسعيد مع زملائي والأبطال في النادي الذي أعتبره بيتي”.

وتابع: "حاسس إني شاركت في البطولات من فترة كبيرة وإني ساهمت بـ"طوبة" صغيرة في إنجازات هذا النادي العريق".

وواصل: “أبارك للأهلي وجماهيره ومجلس الإدارة على هذا النجاح، ومنتظرين العديد من البطولات وعقبال ما نحتفل باللقب المئة”.



وحرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي علي استقبال لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والجهاز ‏الفني والجهازين الإداري والطبي، على منصة الاحتفال بـ«تدشين النجمة العاشرة»‏ على تي شيرت الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، ‏الذي أقيم على ملعب التتش.

واحتفل لاعبو الأهلي بطريقة مؤمن زكريا، في تحية خاصة للاعب، خلال وجودهم على المنصة، وأثناء التقاطهم الصور التذكارية مع الكابتن محمود الخطيب.

وشهد الحفل العديد من الفقرات أبرزها عرض فيديو لمشوار الأهلي في إفريقيا خلال النجمة ‏العاشرة ومشواره منذ أول بطولة، وشارك نجوم الفن بأغنية «الأهلي القمة اسم على ‏مسمى»، التي قام بتأليفها أيمن بهجت قمر.

فيما شهد حفل تدشين النجمة العاشرة حضور رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة السابقين، وكل ‏نجوم ‏الأهلي القدامى، ولفيف من القيادات الرياضية والإعلامية والشخصيات العامة.‏

وتأتي احتفالية «تدشين النجمة العاشرة» في إطار تطوير شعار النادي الخاص بفريق كرة ‏القدم، بعد أن اتخذت الشئون القانونية الإجراءات الخاصة بتسجيله في شكله الجديد.‏