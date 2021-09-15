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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عقب رحيله عن وادي دجلة.. حقيقة توقيع محمد عبد المنصف لـ الاتحاد السكندري

عبدالمنصف
عبدالمنصف

أكد مصدر مسئول بنادي الاتحاد السكندري أنه تم الاتفاق بين محمد عبد المنصف حارس مرمى وادي دجلة السابق ومسئولي الاتحاد السكندري على انضمام اللاعب لصفوف الفريق.


وأضاف مسئول الاتحاد في تصريحات لـ صدى البلد: أنه تم الاتفاق مع عبد المنصف وسيتم توقيع العقود خلال الأيام المقبلة من أجل الانضمام بصفة رسمية”.

 

جاء ذلك عقب رحيل محمد عبد المنصف عن صفوف فريق وادي دجلة الموسم الماضي. 

 

وكان قد أكد محمد عبدالمنصف حارس مرمي فريق وادي دجلة السابق أنه تعلم الانضباط من الراحل محمود الجوهري المدير الفني السابق لمنتخب مصر .

 

وأضاف عبدالمنصف في تصريحات تليفزيونية : تغيير المدربين أثر بشكل كبير علي وادي دجلة بجانب قلة خبرات اللاعبين .

وتابع: اتفقت مع ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة علي الرحيل حال الهبوط إلى القسم الثاني ولكن لم أحسم وجهتي القادمة بعد ومازلت أدرس العروض .

وأوضح : سأستمر في الملاعب لتحقيق رقم الأكثر مشاركة بعد لعب الموسم الـ 26 وهذا لم يحدث من قبل في العالم . 

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