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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن|تعليق حزين من طليقة زوج أصالة الجديد.. وفاة الفنانة منى الشراح

أخبار الفنأخبار الفن
أخبار الفنأخبار الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، من بينها تعليق حزين لطليقة زوج أصالة الجديد، وفاة الفنانة منى الشراح، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

 

الأهلي القمة.. أيمن بهجت قمر يروج لأغنية النجمة العاشرة

روج الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر - عبر حسابه الرسمي على تويتر - لأغنية الأهلي القمة التي تم غنائها باحتفالية تدشين النجمة العاشرة للنادي الأهلي (نادي القرن الافريقي) التي تمت مساء اليوم الثلاثاء 14 سبتمبر. 

 

بعد زواجه من أصالة نصري .. تعليق حزين لطليقة فائق حسن

نشرت مارتا حامد - عبر حسابها بتطبيق الصور انستجرام - تعليقًا حزينًا بعد زواج طليقها الشاعر فائق حسن من الفنانة أصالة نصري ، قبل أيام.

وكتبت طليقة فائق حسن - زوج أصالة الحالي - عبر انستجرام، قائلة: «حين يجف كل شيء فيك لا تيأس .. فقد تتساقط الأمطار لتسقيك من جذورك حتى أغصانك». 

 

بعد أيام من وفاة شقيقتها.. وفاة الفنانة منى الشراح

أعلنت الإعلامية الكويتية هيا الشعيبي - عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام - وفاة الفنانة الكويتية منى الشراح شقيقة الفنانة الكويتية الراحلة انتصار الشراح، وذلك بعد شهر ونصف الشهر من وفاة الأخيرة بعد صراع مع المرض.
 

عاوزين حق بابا .. الظهور الأول لأطفال الفنان الراحل أحمد هيبة بعد وفاته في حادث سير

طالب أطفال الفنان الراحل أحمد هيبة بضرورة جلب حق والدهم  من سائق الميكروباص ، والذي تسبب في وفاته بعد اصطدامه به .

 

أشرف زكي لـ«صدى البلد»: «التضامن» ستصرف معاش شهرى لأسرة الراحل أحمد هيبة

كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، عن دور النقابة مع زوجة الفنان الراحل أحمد هيبة.


وفاة مغني الراب المصري رامي دنجوان بعد صراع مع المرض

توفى اليوم مغنى الراب رامي دنجوان، و أعلن  مغني الراب محمد أسامة خبر وفاة  صديقه رامي عبر صفحته الرسمية على موقع  التواصل الإجتماعي "فيس بوك".

 

لهذا السبب..أصالة تقطع شهر العسل وتعود لمصر غدا.. خاص

بعد احتفالها بزواجها من الشاعر فائق حسن ،علم صدى البلد أن النجمة أصالة ، قررت قطع إجازة شهر العسل مع زوجها ، والعودة غدا الأربعاء إلى مصر قادمة من السعودية.

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