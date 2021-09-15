أخبار الفن|تعليق حزين من طليقة زوج أصالة الجديد.. وفاة الفنانة منى الشراح

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، من بينها تعليق حزين لطليقة زوج أصالة الجديد، وفاة الفنانة منى الشراح، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

روج الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر - عبر حسابه الرسمي على تويتر - لأغنية الأهلي القمة التي تم غنائها باحتفالية تدشين النجمة العاشرة للنادي الأهلي (نادي القرن الافريقي) التي تمت مساء اليوم الثلاثاء 14 سبتمبر.

نشرت مارتا حامد - عبر حسابها بتطبيق الصور انستجرام - تعليقًا حزينًا بعد زواج طليقها الشاعر فائق حسن من الفنانة أصالة نصري ، قبل أيام.

وكتبت طليقة فائق حسن - زوج أصالة الحالي - عبر انستجرام، قائلة: «حين يجف كل شيء فيك لا تيأس .. فقد تتساقط الأمطار لتسقيك من جذورك حتى أغصانك».

أعلنت الإعلامية الكويتية هيا الشعيبي - عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام - وفاة الفنانة الكويتية منى الشراح شقيقة الفنانة الكويتية الراحلة انتصار الشراح، وذلك بعد شهر ونصف الشهر من وفاة الأخيرة بعد صراع مع المرض.



طالب أطفال الفنان الراحل أحمد هيبة بضرورة جلب حق والدهم من سائق الميكروباص ، والذي تسبب في وفاته بعد اصطدامه به .

كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، عن دور النقابة مع زوجة الفنان الراحل أحمد هيبة.

توفى اليوم مغنى الراب رامي دنجوان، و أعلن مغني الراب محمد أسامة خبر وفاة صديقه رامي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".

بعد احتفالها بزواجها من الشاعر فائق حسن ،علم صدى البلد أن النجمة أصالة ، قررت قطع إجازة شهر العسل مع زوجها ، والعودة غدا الأربعاء إلى مصر قادمة من السعودية.