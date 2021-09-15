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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نشرة أخبار العالم| بيان من مجلس الأمن بشأن سد النهضة.. حقيقة وفاة الأسير الفلسطيني زكريا الزبيدي

نشرة أخبار العالم
نشرة أخبار العالم

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية عددًا من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

عاجل|مجلس الأمن يصدر بياناً بشأن سد النهضة

أفادت وكالة "الأناضول" التركية نقلا عن مصادر دبلوماسية قولها إن مجلس الأمن الدولي سيصدر بياناً اليوم الأربعاء موجهً إلى مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة.

تصريحات خطيرة من السودان بشأن سد النهضة

أعلن وزير الري السوداني، ياسر عباس، أمس الثلاثاء، أن إثيوبيا أمدت السودان بمعلومات خاطئة بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.

حقيقة وفاة الأسير الفلسطيني زكريا الزبيدي

كشفت وسائل إعلام فلسطينية حقيقة استشهاد الأسير الفلسطيني زكريا الزبيدي إثر التعذيب في سجون الاحتلال الإسرائيلي، منذ إعادة اعتقاله عقب عملية الفرار من سجن جلبوع.

مجلس الوزراء السعودي يصدر 11 قرارا جديدا

عقد مجلس الوزراء السعودي، جلسته ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء.

كيف منع الجيش الأمريكي ترامب من شن حرب ضد الصين؟

كشف كتاب جديد تفاصيل وأسرارا مثيرة، حول الأيام الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السلطة، حيث اتخذ رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي تدابير سرية خوفا من إصرار ترامب على توجيه ضربة عسكرية للصين.

الاستخبارات الأمريكية تؤكد عودة تنظيم القاعدة لأفغانستان

قال ديفيد كوهين، نائب مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، إن أجهزة الاستخبارات الأمريكية رصدت بوادر على عودة مسلحي تنظيم القاعدة إلى أفغانستان؛ وذلك بعد أن تشتتوا في أنحاء متفرقة منذ الحرب الأمريكية على الإرهاب.

حسان دياب يكشف سبب مغادرته لبنان

غادر رئيس وزراء لبنان السابق حسان دياب، بلده، متجها إلى الولايات المتحدة، الثلاثاء، رغم صدور مذكرة استدعاء بحقه من قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.

أول رد من بايدن على أنباء رفض الرئيس الصيني عقد قمة معه

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن نظيره الصيني تشي جين بينج، لم يرفض عرضه لعقد قمة ثنائية "وجهاً لوجه"، بحسب وكالة "رويترز".

الأسير محمود العارضة يكشف تفاصيل مثيرة عن الهروب من سجن جلبوع

كشف الأسير الفلسطيني محمود العارضة، تفاصيل جديدة حول عملية الهروب من سجن جلبوع الإسرائيلي، حتى إعادة اعتقاله مرة أخرى، قائلاً إنه المسئول الأول عن هذه العملية.

دولة عربية تبدأ خفض رواتب بعض العاملين بنسب تصل لـ50%

بدأت الكويت في خفض رواتب وتقليص مميزات مالية لبعض العاملين في هيئات حكومية، بغرض تقليص مصروفات الباب الأول في ميزانية الدولة.

كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين نحو بحر اليابان

قالت كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، إن جارتها كوريا الشمالية أطلقت، مقذوفاً غير محدد نحو بحر اليابان.

سد النهضة اخبار العالم السودان زكريا الزبيدي السعودية الأسرى الفلسطينيين الكويت

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