أول رد من بايدن على أنباء رفض الرئيس الصيني عقد قمة معه

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن نظيره الصيني تشي جين بينج، لم يرفض عرضه لعقد قمة ثنائية "وجهاً لوجه"، بحسب وكالة "رويترز".

جاء ذلك ردًا على تقرير نشرته صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، قالت فيه، نقلاً عن مسئولين أمريكيين، إن الرئيس الصيني "تجاهل" عرض نظيره الأمريكي جو بايدن لعقد قمة ثنائية بينهما.

وقالت الصحيفة إن بايدن بايدن حاول عقد لقاء ثنائي مع الرئيس الصيني شي شين بينج، حيث عرض ذلك خلال مكالمتهما الهاتفية الأخيرة التي تناولا خلالها بحث المصالح المشتركة.

ونقلت عن مصادر أن الرئيس الصيني لم يبد اهتمامًا بعرض بايدن وأكد بدلا من ذلك على ضرورة أن تتبنى واشنطن خطابا أقل حدة مع بكين.

فيما قال مسئول أمريكي للصحيفة إن البيت الأبيض يعتقد أن المخاوف المتعلقة بفيروس كورونا من بين أسباب عدم تفاعل الرئيس الصيني مع فكرة عقد قمة مع بايدن.

وكان البيت الأبيض أعلن أن الرئيس الأمريكي تحدث مع نظيره الصيني حيث عقد الرئيسان مفاوضات استراتيجية مكثفة، ناقشا خلالها المصالح المشتركة ووجهات النظر.

كما بحث الزعيمان مسؤولية البلدين لضمان عدم تفاقم المنافسة لتتحول إلى صراع، في ظل التوترات الكبيرة في العلاقات الصينية الأمريكية.