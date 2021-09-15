مشروعات التخرج لطلبة الاستزراع السمكي والمصايد البحرية بجامعة العريش

أعد طلاب الاستزراع السمكي والمصايد البحرية بجامعة العريش شمال سيناء ، عددا من مشروعات النخرج للعام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠٢١ م.

وقال الدكتور أشرف الدكر عميد كلية الاستزراع السمكي والمصايد البحرية بجامعة العريش، أن من بين هذه المشروعات على سبيل المثال:

سفينة صيد صديقة للبيئة (تعمل بالطاقة الشمسية) ، ومشروع إنشاء ميناء صيد متطور ، ووحدة انتاج مسحوق البروتين الحيواني من حشرة الجندى الأسود (40% بروتين) ، علاوه علي تطبيقات الذكاء الاصطناعي فى إدارة جودة مياه المزارع السمكية.

دراسات الجدوي



وأضاف أن طلبة الكلية كان لهم إسهامات في إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروعات الاستزراع والتفريخ البحرى سواء بتمويل ذاتى أو بقروض ائتمانية.

وأوضح أن توجه جامعة العريش إلى التعاون والتنسيق مع الهيئات والمؤسسات العلمية والبحثية المتمثلة في المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد لتنمية بحيرة البردويل ، وتدريب الطلاب فى ظل تبنى الدولة لسياسة حسن وإدارة مواردنا الطبيعية المائية.

وأوضح أن أهداف الكلية ورسالتها فى إمداد مشروعات الاستزراع السمكى، ومشروعات تنمية البحيرات ،و بناء أسطول الصيد البحري الذى تتبناه القيادة السياسية بالكوادر الفنية المؤهلة والمدربة وفق الاحتياجات الدولية والمهنية العالمية.

