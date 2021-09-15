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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

"لقاء السحاب".. سمية الخشاب تشارك متابعيها كواليس حلقتها مع ابلة فاهيتا

صدى البلد

نشرت الفنانة سمية الخشاب عدة صور جديدة لها، وذلك عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

 

وظهرت سمية الخشاب في الصور برفقة أبة فاهيتا، وعلقت قائلة: "لقاء السحاب بين الملبن والارشانه صحبتي رئيسة نادي مطلقات الكوربة فاهيتا #ابله_فاهيتا #ملبن_مصر".

 

ويحل الفنان محمود الليثى، ضيفًا على برنامج أبلة فاهيتا لايف من الدوبلكس، والذى يتم عرضه على قناة ON E .

 

وظهر محمود الليثى فى عدد من الصور بشكل مختلف خلال استضافته فى برنامج أبلة فاهيتا لايف من الدوبلمس ، حيث ارتدى جلبابًا وأمسك بـ عصا على غرار الفنان الراحل محمود شكوكو . 

 

ومن المقرر أن تظهر الفنانة سمية الخشاب ضيفة على البرنامج خلال حلقة يوم الجمعة المقبل من برنامج أبلة فاهيتا لايف من الدوبلكس . 

 

سميرة سعيد :

 

وكانت الفنانة سميرة سعيد حلَّت الجمعة الماضي على برنامج لايف من الدوبليكس مع الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا والمذاع عبر فضائية أون إى .


ورحبت فى البداية كارو أبنة أبلة فاهيتا بالفنانة سميرة سعيدة قائلة اهلا طنط سميرة لترد الفنانة قائلة "من أولها كده طنط".


وأشارت الفنانة إلى أن اسمها الحقيقى سميرة عبد الرزاق بن سعيد واسم دلعها التى لا تفضله على الإطلاق هو " سوسو "، وأعلى وزن وصلت إليه كان 55 كيلو ومقاس قدميها 37 وأعلى كعب قامت بارتدائه 25 سم " .

 

وتغزلت الأبلة فاهيتا على الهواء فى الفنانة سميرة سعيد على الهواء، قائلة: "احلويتى ووشك رادد الفاكسيل بيحلى كده للدرجة دى ؟ لتجيب الفنانة سميرة سعيد قائلة  " انا اخدت اللقاح مرتين " .


ولفتت إلى أنها ذهبت لأول مرة الساحل الشمالى هذا العام وقامت بإحياء حفلات هناك، منوهة إلى أنها اعتادت كل عام الذهاب إلى الجونة ، وأكدت أنها غير مدخنة خاصة انها لا تحب رائحة السجائر مطلقا .

 

وأشارت الفنانة إلى أنها سعدت بمشاركتها ببرنامج صوت الحياة حيث كانت لجنة التحكيم تضم الفنان هانى شاكر والملحن حلمى بكرى أصدقائها معقبة " البرنامج نفسه مكانش احلى حاجة خصوصا الحفرة اللى كان بيقع فيها اللى بيفشل فى اختبار الصوت " .


ولفتت إلى قيام أحد الأشخاص ب " كسر الطريق أمامها أثناء قيادتها لسيارتها وهو الأمر الذى تسبب في إزعاجها كثيرا معقبة: " أنا ساعتها اتجننت وزعقت وقولتله انت كنت هتموتنى  "  .

الساحل الشمالي انستجرام سمية الخشاب التواصل الاجتماعي اجتماع محمود الليثي الفنانة

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