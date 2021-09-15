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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

«ماما عذبتني عشان بخرج بملابس عريانه».. نص التحقيقات مع موكا حجازي |مستندات

موكا حجازي
موكا حجازي

«انا عشت مع بابا في الجزائر ما يقرب من 9 سنين وكعادتي لبسي كان قصير وعندما عُدت الي مصر ماما منعتني من ارتداء ملابسي وحرمتني من كل حاجة» تلك كانت بداية اعترافات فتاة التيك توك موكا حجازي في تحقيقات النيابة العامة لاتهامها بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر عدة تطبيقات على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

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وينشر صدى البلد نص أقوال المتهمة موكا حجازي في تحقيقات النيابة العامة:

س : اسمك ايه

ج : نانسي ايمن صبحي السيد السن 16 سنة وشهرتي موكا حجازي

 

س: ماهي ظروف نشأتك وطبيعة عمل والديك  

ج :  اللي حصل ان بابا وماما مطلقين من عشر سنين كان عندي خلالها ما يقرب من 6 سنين وبعدين سافرت مع بابا الجزائر ، ووالدي بيشتغل تاجر ملابس وماما مديرة حضانة أهلية، وبعد الطلاق سافرت مع بابا وعشت معاه 9 سنين

 

س: كم عدد أشقائك

ج: ثلاثة وهم  نورهان 21 سنه وفارس 23 وانا الصغيرة

 

س: وما هي ظروف انفصال والديك 

ج: انا معرفش حاجة لاني كنت صغيره بس هما كانو دايما بينهم خلاف واطلقوا وانا سافرت عشت مع بابا بالجزائر وهو اتجوز بعد ما طلق ماما وعشت معاه حوالي 9 سنين وبعدين رجعت عشت مع ماما.

 

س: وايه سبب رجوعك

ج: مرات بابا مكنتش حابه وجودي معاهم وبابا نزلني اعيش مع ماما ، وبالفعل نزلت مصر هنا وعشت مع ماما وكانت متجوزة من راجل تاني بس ماما كانت بتعذبني ومش حابه وجودي

 

س: كيف كان يتم تعذيبك

ج: انا كنت جايبه هدوم من الجزائر خدتها وقطعتها مني وقالت لي: "مينفعش تلبسي اللبس العريان ده هنا في مصر محدش هنا بيلبس كده" وكانت بتحبسني في الاوضه طول ما جوزها موجود وكانت بتقولي طول ما جوزي هنا متطلعيش من اوضتك ابدا وكانت تخليني اخدم بالبيت مكنتش تخرجني غير عشان انضف البيت بس وكانت تضربني دايما اول ما اغلط.

 

س: كيف كان يتم ضربك

 ج: بيديها و بعصاية المقشة لما اعمل اي حاجة

 

 س: ولماذا تركت المنزل 

ج: انا كنت مضايقة من ماما انها بتضربني فقلت لها انا همشي وهسيب البيت او هموت نفسي حتي اني مسكت الموس وعورت ذراعي فأخذتني القسم عملت اثبات حالة وبعدها تركتني وانا مشيت

 

س: هيا محاولتش توقفك

ج: هيا اصلا محولتش تمنعني وكانت عايزاني أمشي وسبتني الم هدومي و امشي

 

س: ومشيتي من امتي 

ج: من سنه ونص

 

س: ورحتي علي فين

ج: رحت الشيخ زايد

 

س: وايه اللي خلاكي تروحي الشيخ زايد تحديدا 

ج: عشان كنت اعرف بنات صحابي اتعرفت عليهم من النت ساكنين هناك فكنت هقعد عندهم لحد ما اشوف هتصرف ازاي.  

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