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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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وزيرة البيئة: التغيرات المناخية من أهم التحديات التي تواجه مصر الآن ..فيديو

ياسمين فؤاد
ياسمين فؤاد

قالت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، إن التغيرات المناخية من أهم التحديات التي تواجه الدولة المصرية الآن واليوم قمنا بتوقيع مشروع إدارة تلوث الهواء بقيمة 200 مليون دولار وهو أكبر مشروع تقوم بتوقيعه وزارة البيئة وممول من البنك الدولي ويضم 10 جهات وزارية.


وأضافت ياسمين فؤاد خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحياه اليوم " المذاع علي قناة " الحياة " ، أن مصر وصل بها عدد محطات رصد الهواء إلي 110 محطات رصد علي مستوى الجمهورية ، كما ان الاتفاقية الوزارية متعددة الأطراف تعمل علي توعية المواطنين بمخاطر تلوث الهواء في المحافظات المختلفة عن طريق ابليكيشن للموبيل .


وأوضحت ياسمين فؤاد ، إن إدارة تلوث الهواء تعمل علي تحسين وإدارة حركة المرور ، نعمل علي معالجة ازمه المخلفات في القاهرة الكبرى عن طريق البنية التحتية التي تقوم بها التنمية المحلية ،  ونعمل علي العديد من المخرجات مع مختلف الجهات لإدارة نوعية الهواء في القاهرة الكبرى والتصدي إلي تلوث الهواء .


وزيرة البيئة تشهد مراسم توقيع تنفيذ وحدة غاز حيوي بحديقة الحيوان بالجيزة

 

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مراسم توقيع اتفاقية تعاون لتنفيذ وحدة غاز حيوي بحديقة الحيوان بالجيزة بـين جهاز شئون البيئة ومؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المستدامة التابعـة لـوزارة البيئـة وشركة خدمات المشروعات PSC وحديقة الحيوان بالجيزة التابعة لوزارة الزراعة، بتمويل من صندوق حماية البيئة.

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على قيام الوزارة بتشجيع كافة المبادرات والمشروعات التى تدعم وتساعد على الحفاظ على البيئة المصرية ومن ضمن هذه المشروعات مشروعات الطاقة الحيوية واستخدام الوقود الأنظف فى شتى المجالات خاصة استخدام الغاز الحيوي وذلك محاولة لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري والطاقة الغير متجددة وتقليل نسبة الكربون والعالقات الموجودة فى الهواء.

وأشارت وزيرة البيئة أنه من هذا المنطلق وتماشيا مع توجه الدولة واستراتجية مصر 2030 الخاصة بالطاقة سيتم إنشاء تلك الوحدة بحديقة حيوان الجيزة لتقليل الاعتماد على الوقود الاحفورى والحد من التلوث، كما وجهت وزيرة البيئة الشكر لمؤسسة الطاقة الحيوية على دعم مشروعات وحدات البيوجاز التي تم إنشاؤها خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى دمج تلك الوحدات فى مبادرة حياة كريمة والتى تم إطلاقها من قبل رئيس الجمهورية.

تلوث الهواء البنية التحتية وزيرة البيئة الدولة المصرية حركة المرور التلوث التغيرات المناخية

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