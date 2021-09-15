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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بالصور.. المنتخب المصرى يحصد برونزية التتابع المختلط ببطولة العالم للشباب للخماسي الحديث

صدى البلد

حصد المنتخب القومى المصرى للشباب تحت 19 عاما على برونزية التتابع المختلط وذلك خلال المشاركة ببطولة العالم للشباب للخماسي الحديث تحت 19 عامًا، والتي تقام على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية في الفترة من 13 حتى 19 سبتمبر الجاري .

وحقق ثنائى منتخب مصر المكون من أميرة قنديل ومعتز وائل المركز الثالث والميدالية البرونزية برصيد نقاط 1147 ، بينما حصد منتخب بيلا روسيا الميدالية الذهبية المكون من انستازيا مالشينوكا وايفان براتيكو، بمجموع نقاط 1186، فيما حصد منتخب بولندا المركز الثاني بمجموع نقاط 1165، المكون من الثنائي ادريانا كابالا وماسيج كليمك.


وفي سباق الفردي "شابات" تحت 17 عاما، حصدت المركز الأول ميرا بورايا من بيلا روسيا بمجموع نقاط 860، وجاءت اليزافيتا سكودنبيكوفا من روسيا في المركز الثاني بمجموع نقاط 857، واحتلت المجرية بلانكا بوار المركز الثالث بمجموع نقاط 854.

وجاءت لاعبة المنتخب الوطنى ملك خالد في المركز الثامن بمجموع نقاط 835، بينما جاءت جنة الجندي في المركز 14 بمجموع نقاط 824، وجاءت جنا محمد في المركز 19 بمجموع نقاط 819، وجاءت حبيبة رمضان في المركز 22 بمجموع نقاط 811.

وفي منافسات الفرق تحت 17 عاما حصدت بيلا روسيا المركز الأول بمجموع نقاط 2558، وجاءت المجر في المركز الثاني بمجموع نقاط 2504، وجاءت روسيا في المركز الثالث بمجموع نقاط 2481، فيما احتل فريق المنتخب المصرى المركز الرابع المكون من جنا محمد وملك خالد وجنة الجندي بمجموع نقاط 2478.

وشهد مراسم التتويج الدكتور محمود مشالي مساعد رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري للشون الرياضية، والدكتور شادي عبد العزيز مدير البطولة، وبطل الخماسي الحديث أحمد الجندي صاحب فضية دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وتتكون قائمة المنتخب الوطني تحت 19 عاما كلاً من: معتز وائل عزت - مازن طارق - سيف البنداري - عمر سامح - محمد وليد -أميرة قنديل - ملك خالد - زينة عامر - زينة راشد - نجوي خالد - هانيا أبو بكر.


فيما يضم المنتخب الوطني تحت 17 عاما كلاً من: محمد شريف - ياسين الهادي - أسامة مدحت - مروان علام - أمر على - ياسين أحمد - ملك خالد - حبيبة هيثم - جانا أحمد - جنة وليد - جنا محمد الدروي - سارة عمر - ريتاج علاء الدين - هبة الله عمرو يسري.


كما يضم الجهاز الفني للمنتخب كلاً من: عمرو سيد مديراً فني للشباب - هشام سليمان مدرب جري - إبراهيم سكر رماية - محمد علاء رماية - محمد صباحي للسلاح - عبد الرحمن عادل سلاح - خالد عصفور سباحة - خالد صلاح سباحة - طارق نويهي سباحة - دكتور يوسف حسن مدلك - باسل جميل طبيب المنتخب.


ويشارك في البطولة 271 لاعبا ولاعبة، بواقع 146 لاعبا و125 لاعبة من 27 دولة وهي: أستراليا – بيلاروسيا – البرازيل – بلغاريا – فرنسا – جورجيا – ألمانيا – جواتيمالا- إيطاليا- كازاخستان- ليتوانيا - بولندا- البرتغال –جنوب أفريقيا – إسبانيا – السويد – سويسرا – تايلند – تركيا – أوكرانيا – أوزبكستان – الصين – التشيك – المجر – روسيا – المكسيك - بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة.

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المنتخب القومى المصرى برونزية التتابع المختلط ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم بطولة العالم أميرة قنديل ومعتز وائل

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