الشناوي يحتفل بالنجمة العاشرة.. ويعلق: فخور بأني جزء من فريق الأهلي

شارك حارس مرمى منتخبنا الوطني، والنادي الأهلي، صورا من احتفالية النجمة العاشرة للنادي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب: " فخور بكوني جزء من فريق الأهلي، واحنا بنحتفل بالنجمة العاشرة ، وشرف كبير الحصول على عملة النادي الأهلي من الكابتن محمود الخطيب".

احتفالية النجمة العاشرة للنادي الأهلي

شارك هشام جمال وأحمد سعد ورامي جمال وفرقة واما، التي تضم أحمد الشامي وأحمد فهمي ومحمد نور ونادر حمدي، في حفل تدشين النجمة ‏العاشرة ‏على تي شيرت الفريق الأول لكرة القدم، الذي أقيم على ملعب التتش، وذلك من خلال أغنية «الأهلي ‏القمة اسم على مسمى»، التي قام بتأليفها أيمن بهجت قمر.‏

وشهد حفل تدشين النجمة العاشرة حضور رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة السابقين، وكل ‏نجوم ‏الأهلي القدامى، و قيادات رياضية وإعلامية والشخصيات العامة.‏

وجاءت احتفالية «تدشين النجمة العاشرة» في إطار تطوير شعار النادي الخاص بفريق كرة ‏القدم، بعد أن اتخذت الشئون القانونية الإجراءات الخاصة بتسجيله في شكله الجديد.‏