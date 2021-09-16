مسيّرة روسية جديدة تضرب هدفا أرضيا في مناورة مشتركة .. شاهد

عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو رصد مسيّرة روسية تضرب هدفا أرضيا، وشاركت طائرة "فور بوست- آر" الروسية الجديدة المسيّرة لأول مرة في ضرب أهداف العدو المشترك في إطار المناورات الروسية البيلاروسية المشتركة "الغرب-2021"، بمنطقة كالينينغراد غربي البلاد.

يذكر أن المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، قد علق أمس الأربعاء على إطلاق كوريا الشمالية صاروخين باليستيين باتجاه البحر

و قال بيسكوف ردا على سؤال عما إذا كانت موسكو تتابع الوضع: "بالطبع يتابع عسكريونا عن كثب تطورات الوضع في هذه المنطقة"، مضيفا أن روسيا تحث تقليديا كلتا الكوريتين الشمالية والجنوبية على "تجنب خطوات من شأنها أن تقود إلى تصعيد التوتر".

وكانت كوريا الشمالية نفذت، أمس الأربعاء، تجربة إطلاق صاروخين بالستيين باتجاه البحر، وفقا لما أعلنه الجيش الكوري الجنوبي.

وقالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية في بيان إن كوريا الشمالية المسلحة نوويا أطلقت "صاروخين بالستيين غير محددين" من منطقة وسطها الداخلية باتجاه البحر قبالة ساحلها الشرقي.

وأضافت أن "وكالتَي الاستخبارات الكورية الجنوبية والأمريكية تجريان تحليلا مفصلا" دون كشف تفاصيل عن مدى الصواريخ على الفور.