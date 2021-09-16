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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

بعد الـ40.. سبعة أطعمة للحفاظ على ضغط الدم والجهاز الهضمي

صدى البلد

بعد سن الـ 40 أطعمة عديدة يجب إدخالها إلى نظامك الغذائى، فهى الأكثر غنى بمضادات الأكسدة التى تحافظ على صحتك والتحكم في الإصابة ببعض الأمراض مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري، إليك أبرز تلك الأطعمة وفقا لموقع بولد سكاي الهندي. 

1. البطاطا الحلوة


تشمل بعض مشاكل الشيخوخة الشائعة لدى الرجال ارتفاع ضغط الدم ومشاكل الرؤية وزيادة خطر الإصابة بالسرطان. 

تحتوي البطاطا الحلوة على نسبة عالية من البوتاسيوم والبيتا كاروتين والعديد من المواد الكيميائية النباتية التي قد تعمل كمضاد للشيخوخة وتقلل من مخاطر الأمراض المرتبطة بالعمر لدى الرجال والنساء .

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2. الشوفان


للشوفان فوائد متعددة الأغراض لكبار السن من الرجال، مثل علاج ضعف الانتصاب، ومنع الإمساك، وخفض مستويات الجلوكوز، وخفض ضغط الدم. 

3.التفاح 


مضادات الأكسدة والألياف في التفاح، تساعد في منع الإصابة بالإمساك ومشاكل الجهاز الهضمي الأخرى.
 

4. البيض


مصدر غني للبروتينات التي قد تساعد في زيادة كتلة العضلات والحفاظ على قوتها، ويساعد تناوله في تقليل مخاطر الالتهابات المزمنة.

5. الفطر أو المشروم 


يساعد الفطر في تقليل خطر التدهور المعرفي لدى كبار السن، وتناول المشروم مرتين في الأسبوع يساعد في تحسين الذاكرة ومهارات الانتباه والوقاية من خطر الإصابة بالأمراض التنكسية مثل مرض الزهايمر لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا.

6. اللوز


أظهرت دراسة أن استهلاك المكسرات يرتبط بانخفاض الأمراض المزمنة الرئيسية في منتصف العمر وكبار السن. 

اللوز ، أحد المكسرات الحيوية، قد يساعد في منع الإجهاد التأكسدي والالتهابات المزمنة ويقلل من خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالعمر مثل السرطانات والاضطرابات المعرفية. 

 7.  الحليب


تتناقص كثافة المعادن في العظام مع تقدم العمر، وتنتشر الأمراض ذات الصلة مثل هشاشة العظام بشكل رئيسي عند النساء الأكبر سنًا. 

الحليب مصدر غني بالكالسيوم الذي قد يساعد في منع فقدان كتلة العظام وأمراض العظام المرتبطة بالعمر لدى النساء. 

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